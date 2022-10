MTS Ser: brutta sconfitta a Pinerolo

Prestazione decisamente sottotono per Destefanis e compagne che in trasferta a Pinerolo, non riescono ad imporre il loro gioco e determinazione, accumulando più errori che punti e incassando un secco 3-0 senza grandi repliche. Con questa sconfitta, l'Mts Ser si posiziona al nono posto con 6 punti all'attivo. Il campionato è ancora lungo e ci saranno sicuramente altre occasioni per recuperare posizioni in classifica.

Ancora privi di Scapati e con Ferrua ferma per un risentimento muscolare, il coach di Santena, schiera Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Ghirardello e Destefanis in centro, Bertotto e Busso in banda, Torrese libero. Partono bene le tigri santenesi, che dopo i primi scambi passano subito in vantaggio per 5-1 costringendo coach Scali a chiamare il primo time out. Piano piano approfittando di qualche incertezza di Destefanis e compagne, le padrone di casa, vanno alla carica superando le ospiti di tre punti 18-15. Questa volta è il coach santenese a chiamare il primo time out. L'Mts cerca di restare aggrappata al set ma non sembra nelle condizioni ottimali per opporsi alla giovane formazione pinerolese, cedendo così la frazione per 25-20 dopo un errore in attacco.

Anche nel secondo set le tigri santenesi non hanno la reazione che ci si aspettava. Dopo i primi scambi in cui cercano di imporre il loro gioco, verso la metà del set, l'Union inizia a prendere le distanze, dimostrando di essere più lucide e determinate. Le tigri santenesi invece a parte qualche guizzo individuale non riescono ad imporsi aumentando il divario con continui errori in attacco e in ricezione e cedendo anche la seconda frazione con un netto 25-14. A questo punto ci sia aspettava la reazione nel terzo set che in realtà non c'è stata se non nella parte finale, quando sul 23-14 con Nardoianni al servizio mettono a segno un parziale di 5 punti che purtroppo non bastano per portarsi a casa almeno un set. Con un altro errore in ricezione, vincono definitivamente le padrone di casa 25-19. La prossima partita si svolgerà a Santena il 5 novembre contro El Gall.