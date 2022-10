Agil Igor Volley, il recap della settimana

Serie C e U16 Regionale, due battaglie

È un weekend che non consegna punti alle Igorine di Barbara Medici. In serie C sconfitta a casa di Venaria 3-0 (25-10; 25-14; 25-14) e in Under 16 sconfitta a casa di PlayAsti 3-0 (25-14; 25-23; 25-13). “A dispetto dei numeri dei parziali in serie C mi è piaciuto molto l’atteggiamento, le ragazze hanno giocato bene e ci sono stati lunghi scambi, - dice l’allenatrice - con Asti al momento c’è troppa differenza, ma prendiamo questo risultato negativo come stimolo per lavorare e rifarci al ritorno”. Prossimi appuntamenti: in C sabato 5 novembre alle 20.30 contro Valenza, in U16 domenica 6 in casa con Pinerolo alle 11.