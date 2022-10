Collegno Basket: il recap della settimana

SERIE C GOLD Il timore che i giovani leoni nero vestiti di Tortona volessero giocare un bello scherzetto agli omologhi biancorossi in questo fine settimana di rituali tra il sacro ed il profano era ben radicato nella mente del capobranco Luca Sacco. Ma, per fortuna, alla fine della tenzone il dolcetto della vittoria se lo gustano i padroni di casa, bravi a portare a casa una partita complicata perché caratterizzata da allunghi e recuperi pressoché continui. Per Collegno la solita prestazione corale con quattro giocatori in doppia cifra, mentre per gli ospiti spicca la prestazione di Erica , autore di 27 punti . Si ricomincia sabato prossimo contro Rivarolo , formazione che sta attraversando un buon momento di forma e che nell'ultimo turno ha sconfitto il CUS Torino.

COLLEGNO BASKET – DERTHONA 78-69

Parziali (21-12; 37-24; 59-44)

COLLEGNO: Borgialli 25, Bossola ne., Tuninetto 10, Sorge ne, Bertino 2, Tarditi 11, Di Matteo 7, Framarin 6, Mortarino ne, Trinchero 6, De Bartolomeo 11. Allenatore: Sacco. Assistenti: Franzolin e Rosso.

DERTHONA: Tambwe 6, Tandia 8, Appetiti , Biaggini 9, Zonca, Errica 27, Bellinaso 3, Lisini 3, Moro ne, Armanino, Baldi 13. Allenatore: Tosarelli. Assistenti: Palumbo, Censurini.

IL PUNTO SULLE GIOVANILI

Vincono rispettivamente l'Under 19 Gold contro Carmagnola (80-46), l'Under 17 Ecc a Moncalieri (56-71) e l'Under 15 Ecc a Sestri (59-98). Cadono l'Under 17 Gold contro Ciriè (64-78) e l'Under 13 Gold contro San Mauro (64-73).

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mercoledì 2 ore 21:00 U19 Gold @ Crocetta

Sabato 5/11 ore 14:30 U14 Gold vs Kolbe

Sabato 5/11 ore 15:30 U13 Gold @ Ivrea

Sabato 5/11 ore 17:00 U17 Ecc vs TNA

Sabato 5/11 ore 18:00 U15 Gold @ Grugliasco

Sabato 5/11 ore 19:15 U13 Silver vs Rosta

Sabato 5/11 ore 21:00 C Gold @ Rivarolo

Domenica 6/11 ore 17:00 U15 Ecc vs Collegno Borgomanero

Domenica 30/10 ore 17:00 U17 Gold vs Ciriè