Gators: il recap della settimana

Gli alligatori conquistano la seconda vittoria consecutiva in campionato, la prima in trasferta e si portano a quota quattro punti in classifica al termine di una gara ben giocata e sempre in controllo, grazie al margine di oltre dieci punti conquistato nel primo quarto. Gara disputata a Beinasco per un canestro storto nel campo di Rivalta, ravvisato dagli arbitri solo a pochi minuti dall’inizio del match e che ha causato il conseguente spostamento con un ritardo di circa due ore.

ABC SERVIZI Gators : Graziano, Ambrogio 18, Botta A. 2, Mosso S 4, Botta C. 4, Vallero 3, Iacuzzi 2, Crosetto 10, Paonne 4, Mellano. All.: Racca, Ass.: Marengo.

Si finisce festeggiando con tre bombe quasi in sequenza di Barra e Bertaina e il +20 finale è forse addirittura troppo largo, ma pienamente meritato. Il pubblico si diverte e i ragazzi in campo ringraziano dopo la sirena finale: la soddisfazione per aver vinto in rimonta, poi, è ancora più grande!

Nell’ultima frazione gli ospiti finiscono la benzina e non “vedono” più il canestro, l’area GGS diventa un fortino e non si concedono più rimbalzi offensivi; Ficetti si ricorda che nessuno può dargli fastidio (se vuole) vicino a canestro e firma da solo un parziale di 6-0.

Dopo l’intervallo lungo Di Meo spara subito la bomba e con Barra (buon momento per lui) realizza un filotto di 10 punti per la squadra di casa che porta a contatto con gli Amatori. Massa sfrutta alla grande i minuti che ha a disposizione in campo contribuendo al sorpasso che avviene sul finire di terzo quarto.

Il secondo quarto è molto equilibrato: i ragazzi GGS cominciano a scrollarsi di dosso un po’ di emozione, Vergnaghi ingrana più volte le marce alte e a tratti è incontenibile, qualche problemino di falli limita Di Meo e Bertaina, ma si trova in Condur un difensore che risponde presente e recupera bei palloni. A metà gara il tabellone recita +4 per i viaggianti biancorossi, ma la partita è più che mai aperta.

Già dal primo quarto si capisce quali sono gli aspetti a cui dovranno fare attenzione i giovani GGS: contatti un po’ più duri in tutte le parti del campo, continui raddoppi su qualsiasi penetrazione in area avversaria che fanno faticare a trovare il compagno libero per lo scarico. Nei primi minuti si segna solo su tiro libero, poi si distingue Barra che, sfruttando le lunghe leve in avvicinamento, conclude due volte a canestro.

Comincia il secondo campionato per il gruppo GGS Project, che oltre a misurarsi con i pari età nel campionato U15 Eccellenza, cercheranno di farsi valere anche nel campionato U17 Gold, in cui si confronteranno anche con giocatori mediamente di un paio d’anni più “grandi”. Il primo avversario è l’Amatori di Savigliano, quindi per alcuni dei ragazzi GGS si tratta di un derbyssimo.

Al rientro dagli spogliatoi la lucidità inizia a venir meno e gli avversari ne approfittano per scappare nel punteggio mettendo a referto 25 punti contro i 14 dei padroni di casa. Nell'ultimo periodo i ragazzi di Fabbri sono troppo stanchi per riprendere in mano la gara che si chiude 81 a 68 per gli Amatori. Peccato perché la banda del duo guidato da Fabbri e Colonna ha offerto una bellissima prova, davanti a un bellissimo pubblico.

I Gators scendono in campo con il quintetto composto da Nicola, Varallo Alessio, Ghigo, Pistone, e Mazzone. La partita inizia su ritmi altissimi e i ragazzi di Fabbri offrono un'ottima pallacanestro segnando 22 punti contro i 17 avversari a fine primo quarto. In panchina c'è anche il fratello di Alessio, Gabriele Varallo, che sotto la guida del nuovo staff tecnico sta lavorando veramente bene sin dall'inizio della stagione. Nel secondo periodo il ritmo in campo rimane altro ed entrambe le formazioni mantengono lucidità. I Gators riescono ad esprimere un ottimo gioco e uno scatenato Nicola segna 3 triple che consentono agli alligatori di chiudere in vantaggio anche il secondo quarto.

Lunedì 24 ottobre è andato in scena uno spettacolo nello spettacolo in occasione del derby U19 Gold fra Gators e Amatori Savigliano: in campo due ottime squadre e sugli spalti un pubblico numeroso a sostegno di entrambe le formazioni che ha tifato sempre con grande fair paly.

ABC SERVIZI Gators : Graziano 2, Ambrogio 5, Chiarlo 8, Botta A. 2, Mosso S 4, Mosso G, Botta C. 2, Vallero, Iacuzzi 8, Crosetto 15. All.: Racca, Ass.: Toselli.

Prossimo incontro: venerdì 04/11/2022 ore 18.15, Area Pro 2020 – ABC SERVIZI Gators (Palasport - Via Nino Costa, 22 - PIOSSASCO (TO)).

“Bellissima la nostra prestazione, i ragazzi hanno dimostrato di avere carattere e di meritare questi palcoscenici. Una partita di basket a viso aperto finalmente, visto che le prime due di campionato sono state giocate contro squadre dalla difesa sporca e molto chiusa in area. Oggi i complimenti vanno, oltre che ai miei ragazzi, anche ai nostri avversari che hanno fatto un’ottima partita e giocano un bel basket alto in difesa, pressando molto e in attacco giocando di squadra. Contro una formazione di questo tipo abbiamo dato vita ad una reazione che ci ha permesso di arrivare ad un passo del recupero completo, ma a quel punto le energie erano veramente terminate e non abbiamo più potuto opporre alcuna resistenza” il commento di coach Racca al termine del match.

I primi due periodi vedono progressivamente allungare gli ospiti fino ad arrivare all’intervallo lungo con 13 lunghezze da recuperare. Nonostante i continui sproni dei coach Racca e Marengo gli alligatori non si scuotono nemmeno ad inizio terzo periodo durante il quale gli ospiti allungano fino al +22. Dopo il timeout però il piglio dei Gators cambia, l’attenzione difensiva è massima e gli attacchi a canestro sono precisi. Si cerca di ricucire dando una dimostrazione di carattere che permette agli alligatori di arrivare a sole 6 lunghezze di distanza a metà dell’ultimo quarto costringendo la panchina avversaria a fermare il gioco con un timeout tecnico. Purtroppo è a questo punto che le energie finiscono e i padroni di casa non riescono più a tenere lo strapotere fisico degli avversari subendone la reazione veemente che permette loro di allungare definitivamente nel punteggio e portare a casa la vittoria.

Nella terza giornata del girone di andata i ragzzi dell’Under 15 Gold scendono sul parquet del Palazzetto di Savigliano contro la formazione del Basket Torino. Fin da subito è chiaro che sarà una partita tutta in salita per i biancoverdi perché la formazione ospite è fisicamente molto prestante. I ragazzi di coach Racca però non si fanno impressionare e giocano a viso aperto rispondendo colpo su colpo agli attacchi avversari. Guidati dalla prestazione maiuscola di capitan Ambrogio, partita gagliarda la sua sia in attacco che in difesa, i Gators cercano di stare a contatto nel punteggio nonostante alcune distrazioni difensive di troppo che li costringono a subire canestri su secondi e terzi tiri.

Esordio casalingo per i ragazzi dell’Under 15 Gold che affrontano Polisportiva Reba, formazione molto prestante sotto il profilo fisico che ha messo non poco in difficoltà i portacolori biancoverdi. Il primo periodo vede i Gators esprimere il loro miglior gioco offensivo con azioni di squadra che mettono spesso in difficoltà la "chiusa" difesa avversaria: sotto l’attenta regia di Crosetto i padroni di casa alternano penetrazioni a canestro e tiri dalla distanza che trovano spesso il fondo della retina. Il quarto si chiude sul +4 per gli alligatori che giocano un secondo periodo in fotocopia e arrivano all’intervallo lungo in vantaggio di due lunghezze.

L’equilibrio non viene meno anche nel terzo periodo di gioco dove gli ospiti chiudono ulteriormente la difesa e gli spazi per attaccare il canestro sono veramente pochi. Ma gli alligatori non demordono alternando tentativi di attacco al ferro e tiri dalla distanza riuscendo a tenere gli ospiti sotto di due lunghezze. Questo risultato è ottenuto anche grazie ad una difesa arcigna sulle incursioni ospiti, con un Botta Alessio sugli scudi con una lunga serie di stoppate e rimbalzi difensivi. Nell’ultimo periodo le energie cominciano a scarseggiare e i Gators provano a portare a casa il match con le bombe di Iacuzzi che segna a ripetizione portando i suoi sul +5 quando mancano 4 minuti alla sirena. Gli ospiti a questo punto aumentano la pressione difensiva e il contemporaneo esaurimento delle energie Gators permette ai torinesi il recupero finale con cui si aggiudicano la partita.

«Peccato perché i ragazzi meritavano di portare a casa questa partita: hanno dato tutto e soltanto gli episodi sfavorevoli degli ultimi minuti ci hanno tolto la possibilità di uscire dal palazzetto con i due punti in tasca. Dobbiamo continuare a lavorare duro. Siamo una squadra per metà sotto annata e contro ragazzi molto più fisici questa caratteristica ci penalizza. Ma la nostra crescita è costante e, tassello dopo tassello, riusciremo a costruire delle buone cose e a toglierci delle belle soddisfazioni in un campionato molto competitivo. Già sabato ci aspetta una nuova avvincente sfida contro il Torino Basket e avremo subito la possibilità di metterci alla prova contro un’altra ottima formazione» il commento di coach Racca.

U14 SILVER

FARIGLIANO - CIRIANNI DECORAZIONI GATORS 57-48 dts

Parziali: 13-17, 25-30, 39-43, 45-45

CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Marchisio, Mosso 10, Trentanelli, Botta A 6, Botta C 6, Barbero, Fresia 6, Iacuzzi 11, Ruffino, Cirianni 4, Abello 5. All.: Racca.

Farigliano: Alberione 32, Carotti, Pirola 2, Porro 10, Massano 6, Manfredi, Musso, Grosso 3, Lasagna, Gonella 2, Fresia, Racca 2. All.: Giachello, Ass.: Alberione.