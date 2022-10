Club76: i risultati del fine settimana

Ottime notizie anche dalla Serie C . Le ragazze di coach Silvia Asola del Club76 Playasti sabato hanno vinto in trasferta contro Pallavolo Montalto Dora per 1-3 . Primi preziosissimi tre punti in Serie C per le ragazze di Asola, dopo una buona partita in cui la squadra ritrova il giusto feeling con il rientro dopo infortunio del libero Federica Trombin. Menzione speciale anche per la centrale Isabella Lavagnino, determinante in attacco e a muro. Domenica, invece, l'Under 16 del Club76 Playasti ha vinto contro Igor Volley per 3-0. Partita a senso unico a favore del Playasti, che, nonostante qualche incertezza nel secondo set, ha portato a casa un ottimo risultato.

Nel Campionato B2 il Club76 Reale Mutua Fenera Chieri guidato dal duo Moretti-Ollino torna a vincere contro Junior Volley Casale , per 3-2 . Oltre due ore di battaglia tra le due squadre, per una partita combattutissima. Qualche fatica in più nel secondo set in cambio palla per Chieri, mentre nel terzo set alcuni errori in attacco. Ottima la ripresa, che ha permesso la vittoria. Da segnalare il rientro e prestazione di Buffone in attacco e in ricezione, così come di Resmini, entrambe rimaste ferme per infortunio e rientrate.

Per quanto riguarda la Serie D, il Club76 PlayAsti si arrende in trasferta contro ASD S2m Volley Vercelli, che vince per 3-0. Una partita complessa, in cui le ragazze di coach Balzo hanno reagito compatte nel primo set, per poi cedere davanti all'esperienza degli avversari. Tanti gli spunti post incontro per il lavoro in palestra dei prossimi giorni. Le ragazze hanno però saputo vincere per 3-0 contro Libellula Volley. Nonostante qualche black out nei set, hanno mostrato un gioco vario, confermando la validità del lavoro svolto. Da segnalare il graduale rientro di Ludovica Ponzone da un infortunio al mignolo della mano sinistra. GS Pino Volley, invece, vince in trasferta per 1-3 contro Cargo Broker Leini.

Per quanto riguarda l'Under 14, il Club76 Playasti 2009 Gold vince 1-3 in trasferta contro L'Alba Volley MarcoPolo. Dopo un primo set difficile ceduto all'avversario, la squadra cresce sia come gioco che in servizio, per poi riuscire a condurre la partita e chiudere in vantaggio.

TUTTI I RISULTATI

Giovedì 27 ottobre

– 1° Divisione F. - C.T. Torino Girone E: Almese GB Arancio vs GS Pino Volley 1-3

Venerdì 28 ottobre

– 1° Divisione F. C.T. Cun.Asti. Girone A: Club76 Plyasti vs Expert-Chiale Volleysaluzzo 1-3

– 1° Div. F. C.T. Torino Girone B: GS Pino volley vs Vol-ley Academy Volpiano 3-0

– 1° Div. F. C.T. Torino Girone E: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Ascot Lasalliano Volley 2-3

Sabato 29 ottobre

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone A: L'Alba Volley MarcoPolo vs Club76 Playasti Gold 1-3

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone B: Club76 Playasti Silver vs ASD Centallo Volley 3-0

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone C: CRF Gunetto Cervere vs Club76 Playasti 2010 3-0

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone D: Club76 Playasti 2011 vs L'Alba Volley 10/11 0-3

– Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Pallavolo Montalto Dora vs Club76 Playasti 1-3

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone C: ASD S2M Volley Vercelli vs Club76 Playasti 3-0

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone D: Cargo Broker Leini vs GS Pino Volley 1-3 Domenica 30 ottobre

– Under 16 F. C.R. Piemonte Girone B: Club76 Playasti vs Igor Volley 3-0

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone B: Club76 Playasti Silver vs RS Volley Racconigi 3-0

– Under 16 F. C.T. Torino Girone B: VE.LA Volley Venaria vs Club76 GS Pino Volley 3-0

– Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Newvolley Carmagnola L&L Arredamenti vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

– Under 14 F. C.T. Torino Girone A: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs 4volley-

Piramid Pizzeria 0-3

SERIE B MASCHILE GIRONE A

La squadra maschile del Fenera Chieri ’76 nella serie BM girone A alza bandiera bianca contro Zephyr Mulattieri, in trasferta in Liguria, per 3-0. I ragazzi di coach Mimmo Specchia partono bene e conducono sempre avanti i primi due set, imponendo vari break sempre ricuciti dagli avversari. Una partita complessa fatta di luci e ombre, dopo la quale il team di Specchia tornerà a lavorare in serenità, consapevole delle difficoltà di questa stagione. Il prossimo appuntamento sarà sabato 5 novembre alle 20.30 al PalaFenera, contro NPSG La Spezia.