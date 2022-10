Giaguari Torino: grande vittoria degli U18 in casa dei Seamen

Nel weekend in cui la nostra Nazionale Campione d’Europa batte al Vigorelli di Milano la Gran Bretagna e si qualifica per le semifinali del Campionato Europeo del 2023 , la formazione Under 18 dei Giaguari Torino coglie un importante successo contro i Seamen , riscattando la sconfitta rimediata una settimana fa contro i Leocorni.

Non succede spesso che i Giaguari vincano contro i Seamen a casa loro e non succede praticamente mai che arrivi una vittoria lasciando i milanesi a zero punti, per cui questa partita ha un significato particolare per i ragazzi di coach Michitti, che venivano da una prestazione piuttosto opaca contro i Leocorni. Una difesa arcigna ed attenta ed un attacco preciso e senza grosse sbavature sono stati gli ingredienti fondamentali per l’affermazione che rilancia i torinesi in classifica in attesa di ospitare gli Skorpions Varese il prossimo weekend.

A onor del vero i milanesi erano senza il quarterback titolare, Tosi, infortunatosi contro gli Skorpions, ed anche quello di riserva aveva dovuto dare forfait all’ultimo momento per un infortunio occorso in allenamento, ma se questo giustifica, in parte, le grosse difficoltà dei Seamen soprattutto in attacco, non scalfisce minimamente la legittimità della vittoria giallonera, arrivata dopo una partita interpretata in maniera praticamente perfetta da tutti i reparti.