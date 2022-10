BEA Chieri: terza vittoria stagionale contro la Crocetta

Domenica 30 ottobre la Planet Smart City BEA ha ospitato al Palasport San Silvestro i torinesi del Don Bosco Crocetta per la quinta giornata di Serie C Gold . Davanti al pubblico arancione vestito a tema per la Halloween Night, i Leopardi portano il vantaggio in doppia cifra già nel secondo quarto e gestiscono fino alla fine arrivando a scollinare le 20 lunghezze di vantaggio e fermando i tentativi ospiti di riaprire la gara nel finale. Arriva così la terza vittoria stagionale, che conferma BEA nella parte alta della classifica.

LA GARA

Ancora senza l’indisponibile Drame, coach Conti parte con Colli alla sua prima gara in casa, Tulumello, Giacomelli, Scalzo e capitan Gile. Coach Tassone risponde con Ceccarelli, Galluzzo, Pasqualini, Possekel e Canepa. Le squadre partono con il piede sull’acceleratore e, al secondo minuto, Pasqualini firma l’unico vantaggio ospite di giornata (2-4). I Leopardi sono compatti in difesa e attaccano muovendo bene la palla contro la zona torinese. Scalzo penetra e realizza subendo fallo, Giacomelli realizza da 3 e subito dopo recupera palla e ne segna altri 2: 9-4. Crocetta fatica a concretizzare e si sblocca solo sul finale di quarto rientrando sul 23-17 di fine frazione.

BEA rientra bene dall’intervallo e porta il vantaggio in doppia cifra con Scalzo a segno da dietro l’arco. Contiene bene le iniziative ospiti e trova continuità dalla lunga distanza fino al 40-32 di metà gara. Nella ripresa Crocetta si affida a Pasqualini e Galluzzo per provare a ricucire. Giacomelli trova Gile, che segna dal pitturato e si sblocca anche da 3 punti nell’azione seguente. Il parziale di 8-0 aperto dalle triple di Colli è chiuso da Giacomelli infiamma il pubblico arancione in avvio di ultima frazione e conduce al massimo vantaggio (70-49). Poi i Leopardi calano di intensità e i torinesi dono bravi ad approfittarne, provando a ricucire guidati dal talento di Pasqualini e Ceccarelli. Il tempo scorre e Colli e D’Arrigo sfruttano le opportunità dalla lunetta, BEA gestisce il vantaggio e chiude sul +8 (83-75).

IL COMMENTO

«Ieri per me è stata una partita speciale, contro una squadra che sta continuando a crescere e farà un percorso importante in questo campionato – commenta coach Conti, fino all’anno scorso alla guida della panchina proprio di Don Bosco Crocetta – Noi abbiamo giocato una gara di grande personalità. I 5 giocatori in doppia cifra e il +20 sul tabellone all’inizio del terzo quarto dimostrano la qualità del nostro attacco e la bontà delle nostre scelte difensive. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi: avanti così».

PROSSIMO TURNO

Domenica prossima, 6 novembre, la Planet Smart City BEA è in trasferta al Pala Biella ospite di Teens Basket Biella. Palla a due alle 20.

PLANET SMART CITY BEA – DON BOSCO CROCETTA 83-75

Parziali: 23-17, 40-32, 62-49

BEA CHIERI: Giacomelli 24, Scalzo 15, Colli 12, Tulumello 12, Gile 12, Stiffi 6, D’Arrigo 2, De Mita, Orsi, Vignoli. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteloene, Add. Arbitri Mazzardis.

CROCETTA: Pasqualini 29, Galluzzo 25, Ceccarelli 8, Canepa 6, Savarino 3, Cagnazzo 2, Zennato 2, Paschetta, Possekel, Cian, Boeri. All. Tassone, Ass. Musto, Acc. Romagnoli.