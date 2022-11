BEA Chieri: prima vittoria della Serie D

Domenica 30 ottobre il CheTariffa.it Leopardi Future Lab ha trovato la prima importante vittoria stagionale sul campo di Franzin Val Noce. Inizio equilibrato, con le difese che prevalgono sugli attacchi: 7-9 alla fine del primo periodo. Qualche problema di falli mette a rischio la gara per gli arancioni, che finiscono anche in doppia cifra di svantaggio. La reazione non si fa attendere, con i Leopardi che si rimettono in gioco guidati dal solito capitan Barbero. La spinta decisiva è di Roccati (2005) e Ferrone (2003) con Quagliotto e Origlia (2007), questi ultimi all’esordio in un campionato senior (entrambi a referto). Sul finale arriva l’allungo decisivo che consegna i primi due punti in campionato ai ragazzi di coach Dabbene.