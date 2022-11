Società Ginnastica La Marmora: tre medaglie d'argento per Arianna Bocchio Ramazio

La Società Ginnastica La Marmora , dopo il risultato positivo della squadra Allieve di Artistica nella categoria A3 di due settimane fa, con la vittoria delle giovanissime Beatrice Vialardi , Helena Garavaglia , Maggie Castello , Giada Garrone e Sara Moreschi , sabato a Torino ha visto ancora un grande risultato nel Campionato individuale Junior e Senior . Infatti Arianna Bocchio Ramazio , in forza quest’anno all’ Olimpia Aosta per completare la loro squadra per il Campionato di Serie C, pur vestendo la maglia di questa società, ma con il cuore lamarmorino, ha partecipato alla seconda prova del Campionato interregionale Piemonte e Valle d’Aosta nella categoria Senior 1 . Arianna non ha potuto gareggiare nella prima prova al 9 di ottobre, per un infortunio alla caviglia occorsole prima della gara, che però, grazie al lavoro del fisioterapista ma soprattutto della sua allenatrice Marta Beraldo e della sua volontà di continuare a prepararsi per poter gareggiare da subito, le ha permesso di presentarsi, anche se non in perfetta forma, a questa seconda prova.

Arianna, in concerto con la sua tecnica, che l’ha seguita anche in questa competizione, purtroppo solamente sugli spalti, è stata costretta a diminuire il valore tecnico del suo esercizio al corpo libero per non mettere a dura prova il suo fisico e pur sapendo di non essere in grado di competere il quell’esercizio, desiderava comunque entrare nella classifica all around della gara. Infatti per soli 45 centesimi avendo totalizzato punti 44,500, è stata superata da una ginnasta di Cuneo che ha totalizzato 44,950 e non è salita sul podio conquistando però un onoratissimo quarto posto. Il suo valore però si è potuto riscontrare nella classifica per attrezzo in cui, potendo mantenere il suo quoziente tecnico, anche se la sua forma non era ottimale, ha conquistato tre argenti, al volteggio, alle parallele ed alla trave. Per far comprendere quanto abbia inciso la sua performance con meno difficoltà al corpo libero, in questa classifica è giunta undicesima. Naturalmente nel prosieguo del Campionato, nella gara nazionale di ripescaggio per la finale nazionale, cercherà di migliorarsi ancora. Poche sono le ginnaste che dopo un infortunio si sono rimesse in pista ed in gioco in sole tre settimane. Complimenti Arianna.

Contemporaneamente a Mortara sono scesi in gara, ma già a livello zonale i ragazzi di Jacopo Vercellino Juniores e Seniores nella prova di Campionato che vedeva in gara tutti i ginnasti di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria. Nella categoria Seniores, assente Sandro Varnero per influenza, Andrea Basana, il ginnasta udinese in forza alla La Marmora che ben si era classificato nel Campionato di Serie B, è parso fuori forma non fisica ma per un incidente automobilistico proprio durante il viaggio per presentarsi in gara, motivamente provato e le sue classifiche ai quattro attrezzi in cui si è presentato, nono agli anelli, undicesimo al volteggio ed alle parallele e tredicesimo al corpo libero non sono certo il risultato che tutti si attendevano, ma soprattutto non per le sue qualità.