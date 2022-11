Accademia Scherma Marchesa: Piatti oro a Colmar, De Mola e Diliberto argento e bronzo a Oslo

Week end ricco di gare internazionali per gli atleti dell'Inalpi Team dell'Accademia Scherma Marchesa. A Colmar (Francia) per il circuito europeo U23 Enrico Piatti (C.S. Aeronautica militare) sale sul gradino più alto del podio sbaragliando la concorrenza di un nutrito gruppo di atleti di alto livello. Erano presenti nella stessa gara anche Flavio Giannotte (85°), Marco Paganelli (94°) e Pietro Tassinari (137°). Enrico era 78° dopo i gironi con 4 vittorie e 2 sconfitte e successivamente superava in sequenza Paul Lamaud 15-4, Maxime Favier 15-7, Alexis Messien 15-9, Gabriel Bonferroni 15-3, Matteo Galassi 15-6, Luidgi Midelton 15-7, Daniel Jerent 15-12, Tristan Tulen 15-10, e nella finale il belga Neisser Loyola 15-11. Nella gara femminile Gaia Caforio (C.S. Aeronautica militare) si classifica in 52^ posizione. Seguono Sabrina Piatti 66^, Vera Perini 75^ e Chiara De Piccoli 113^.