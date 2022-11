Chieri ’76 in trasferta a Conegliano da capolista

La piccola Reale Mutua Fenera Chieri ’76, prima in classifica da sola a punteggio pieno senza aver perso nemmeno un set, fa visita alle pluricampionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano che inseguono a un punto di distacco. Si presenta con questa inedita situazione di classifica la sfida che attende le biancoblù di coach Bregoli al Pala Verde di Villorba nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di campionato in programma domani, mercoledì 2 novembre, con fischio d’inizio alle ore 20.30. A presentare la partita e fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è la centrale Camilla Weitzel.