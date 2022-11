Derthona Basket e Sixtus Italia, prosegue la partnership

Nata in Toscana nel 1974, l’azienda distribuisce sia in Italia che all’estero attrezzature, integratori e prodotti capaci di garantire il benessere fisico di ogni sportivo a società sportive, negozi, istituti medici e fisioterapici. La partnership tra Derthona Basket e Sixtus Italia, attiva da diversi anni, prosegue anche nel 2022/23: le due aziende mirano all’eccellenza e al raggiungimento di obiettivi prestigiosi. Sixtus scende quindi nuovamente in campo al fianco dei Leoni per vincere insieme le sfide del presente e del futuro.