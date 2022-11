BEA Chieri: il recap della settimana delle giovanili

Con lo scorso fine settimana è iniziata la maggior parte dei campionati del Settore Giovanile che non avevano ancora preso il via. L' U17 Eccellenza è ospite di Tam Tam Torino, che parte forte e accumula subito vantaggio (32-11). Arriva presto una buona reazione dei Leopardi, che però non basta a chiudere in testa: 73-69 finale. Anche l' U15 Eccellenza si ferma a un passo dalla vittoria nella sfida casalinga, al Palasport San Silvestro, con Pallacanestro Vado. BEA sconta problemi di falli già nel primo quarto e una difesa disattenta che premia gli ospiti. Riapre la gara nel finale pareggiando a quota 82 all'ultimo minuto. Poi Vado infila una tripla beffarda, è precisa dalla lunetta e chiude sopra di 5 punti. L' U14 Silver vince con ampio margine la gara d'esordio con Pallacanestro Moncalieri B, per poi cedere con la squadra A della stessa società al PalaEinaudi. Vittoria nella prima di campionato per l' U13 Gold , che ospita la forte Area Pro 2020; l' U14 Gold trionfa nel derby chierese con Unione Basket Collinare e cede in trasferta con gli amici ei Derthona Basketball Lab. Esordi stagionali anche per l' U15 Silver , con Tam Tam Torino, e l' U17 Silver , ospite di New Basket Team; entrambe sconfitte, le squadre continuano con il giusto piglio il loro percorso di crescita. In campo questa sera, mercoledì, l'U19 Silver con Derthona Basketball Lab.

U17 ECCELLENZA

5 PARI – BEA CHIERI 73-69

Parziali (32-11, 43-28, 53-49)

5 PARI: Gruner, Inglese 9, Tabureanu, Krarmi NE, Pasero 10, Gioiosa 14, Bertazzo 8, Barberi 12, Castriota Alb. 6, Castriota Ale. 14, Ragab, Leva NE. All. Abrate, Ass. Vallone, Acc. Regruto.

CHIERI: Origlia 8, Viggiano 12, Mazzardis, Quagliotto 19, Guardalben NE, Bechis 8, Minetti, Trunfio NE, Pisciuneri, Fogliato 6, Altina, Kamami 16. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI SSDRL – PALL. VADO 82-87

Parziali (20-24, 39-42, 59-65)

BEA CHIERI: Mellina-Gottardo 23, Dalmasso, Massari 2, Giangualano 9, Rodinó, Mosso 5, Molinari 4, Monaco 14, Nurra 7, Zanzon 2, Zarba, Mout 16. All. Allisiardi, Ass. Corrado, Virde, Prep. Gangi, Acc. Mout.

VADO: Marabotto 6, Maranzano 3, Ceretto 11, Dappino 4, Sesatori, Delfino 12, Serafino 11, Veirana 14, Gorini 2, Pallino 24. All. Prati, Ass. Salomone, Prep. Guarnieri.

U14 SILVER

BEA CHIERI – PALLACANESTRO MONCALIERI B 79-32

Parziali (18-5, 38-18, 52-21)

BEA CHIERI: Bonetti 2, Viale, Giorcelli 14, Santoro 3, Traversari 17, Faedda 2, Mastrocola 4, Cordero 8, Balla 6, Pirrone 4, Griva 9, Di carlo 10. All. Ratto, Ass. Virde.

MONCALIERI: Fall 8, Battaglia 2, Fossati, Virgilio 5, Valinotti 3, Cardamone, Paverini, Di Maria 2, Manfredi, Berti 3, Unanziera 2, Biondi 7, All. Trovato, Ass. Carnera.

U13 GOLD

BEA CHIERI – AREA PRO 2020 76-47

Parziali (19-8, 32-18, 51-35)

BEA CHIERI: Fatai (C) 6,Spano 4, Menegatti 11,Di Giorgio, Cristiano 4, De Mita 5, Coltiletti 9, Montiglio 6, Borz 14, Calò 15, D’Acunti 2, Dimonte. All. Corrado, Ass. Mosca.

AREA PRO 2020: Goglio (C) 3, Montimurro 4, Nanfara 2, Peretto 2, Salamone, Neri 2, Colmo 3, Berta 9, Boru 21, Krediet, Albu, Zanella 1. All. Persico.

U14 GOLD

BEA CHIERI – UBC BASKET CHIERI 61-51

Parziali (17-8, 34-22, 46-31)

BEA CHIERI: Milani (C) 19, Tarantino 2, Fatai 1, Destefanis, Giachino 10, Petrin 17, Tran 2, Calò Calò 6, Sidari 4, Crisi, Gigante, Amerio. All. Ratto, Ass. Pirocca.

BASKET CHIERI: Aimi, Maranzana, Digeronimo, Longo 9, Bosco 13, Clerico (C) 7, Vieri 14, Masiero 4, Vecchio, Montuoro 1, Cocola, Modica 3. All. Musso.

DERTHONA BASKETBALL LAB – BEA CHIERI 73-59

Parziali (23-18, 40-37, 55-53)

BEA CHIERI: Calò 5, Milani 19, Giachino 6, Tran 13, Tarantino, Meles, Petrin 12, Valentini 2, Sidari 2, Fatai, Destefanis, Gigante. All. Ratto, Ass. Pirocca.

DERTHONA: Ercole 2, Pisano Bafano 20, L. Bruno 6, Gilli 24, Zanardi 4, Stefanescu 4, Curcio 4, Quaini 2, Bonura 7, Perrone, Barbero, Orsi ne. All. Rocco, Ass. Della Godenza, Palumbo.

U15 SILVER

TAM TAM – BEA CHIERI 66-36

Parziali: 19-11, 30-18, 50-29

BEA CHIERI: Giorcelli 2, Di Carlo 4, Darodda 16, Nicoletti 3, Giuranna 6, Traversari 4, Balla, Griva, Costamagna, Mastrocola, Viale, Cordero.

TAM TAM: Faccenda 4, Farina 6, Mascia 10, Fanelli 8, Icardi 2, Curatolo 2, De Cesare 14, Picatto 10, Ventura 4, Vitrano 2, Desomma 2, Turaglio 2.

U17 SILVER

NEW BASKET TEAM - BEA CHIERI 66-45

Parziali (17-14, 38-31, 51, 35)

BEA CHIERI: Ahia 19, Vidotto 2, Gamba, Zoccolan, Berkchi, Ricci 7, Luera, Chiosso, Vurruso 2, Gangitano 13, Zanetti 2, Scamardella, All. Usai, Ass. Ghigo

NEW BASKET: Vio 8, Ablatico, Bellia, Calvaplesi 14, Ronconi 3, Turati 1, Prati, Strocchio 11, Davide 19, Acquini 4, Mele 6, All. Tiongo