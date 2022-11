Softball: domenica a Moncalieri al via "Ragazze Vincenti"

"RAGAZZE VINCENTI"è l’occasione giusta per far entrare dalla porta d’ingresso nuove leve, mettendo a disposizione le migliori strutture, all’interno delle quali verrà creata un’atmosfera confortevole, evidenziando le attitudini, fidelizzando le presenze e lavorando in simbiosi divertendosi!

Il presidente del Comitato Regionale FIBS Piemonte si è impegnato in prima persona nel predisporre programmi di alta qualità, cercando di soddisfare al massimo le esigenze delle Associazioni del territorio piemontese, che sono pronte ad incrementare il numero di praticanti.