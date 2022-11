Novipiù Campus vince contro Vado

La Novipiù prosegue l’ottima marcia in Under 19 Eccellenza vincendo la quarta partita in cinque incontri disputati. Nella sfida del Pala 958 Campus scappa velocemente a +20, Vado Ligure si riavvicinerà anche a -5 ma non raggiungerà mai i locali.

La partita

Nella quinta giornata di Under 19 Eccellenza la Novipiù ospita Vado e vuole riscattare la sconfitta in Serie B a Livorno. Ad assistere alla sfida al Pala 958 cìè una bella cornice di quasi un centinaio di spettatori, tra i quali diversi amici dell’Olimpo Basket e della Pallacanestro Farigliano.