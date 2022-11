Club76 Playasti vince la prima giornata di qualificazione del Trofeo Bussinello

Il Club76 Playasti ha vinto la prima giornata di qualificazione U16 femminile del prestigioso Trofeo internazionale Bussinello Pedriatrica Anderlini Modena, tenutosi nella giornata di ieri, martedi? 1 novembre e arrivato alla ventesima edizione.

Le partite si sono svolte nella zona di Settimo Milanese (MI) e hanno visto confrontarsi in campo nove squadre di importante livello. Oltre al Club76 Playasti, hanno preso parte Volley Brianza Est, Moma Anderlini, Visette Volley, Vero Volley Monza, Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Pallavolo femminile Bresso, Certosa Volley, Fimi Crema Volley 2.0.

La squadra astigiana, prima di arrivare alla vittoria del girone, ha affrontato: Certosa Volley e Visette Volley, vincendo 2-0 in entrambi i match. La finale, invece, si e? svolta prima contro Vero Volley e poi contro Anderlini Modena, ancora una volta con due vittorie per 2-0.

Il Club76 Playasti, quindi, con la conquista del primo posto, si qualifica per la fase finale del Torneo, in programma il 7 e 8 aprile 2023.