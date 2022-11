Chieri ’76 lotta ma si inchina a Conegliano

Una prova generosa, volitiva e in crescendo non basta alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per impensierire più di tanto la Prosecco Doc Imoco Conegliano . Le pluricampionesse venete confermano tutta la loro forza, vincono 3-0 e impongono alle biancoblù il primo stop stagionale dopo sei successi consecutivi fra WEVZA Cup e campionato.

Coach Bregoli conferma per sei settimi la formazione delle precedenti giornate, con la novità Rozanski al debutto da titolare al posto di Villani. Dall’altra parte della rete Santarelli cambia ancora schierando il quarto sestetto diverso.

Dopo il punto iniziale di Rozanski il primo set si sviluppa in modo piuttosto lineare: le padrone di casa capovolgono subito il punteggio in 5-1 e da lì in avanti, pur non un po’ di tira e molla, mantengono sempre un buon margine di vantaggio chiudendo 25-19 con Gray.

L’avvio del secondo set è combattuto fino al 6-5 quando Conegliano strappa a 10-6. Bregoli prima chiama time-out, poi inserisce Villani per Rozanski e in seguito anche Butler per Mazzaro. Nel finale da 21-14 le biancoblù riducono il passivo risalendo 23-21 (Villani). Gray ferma la rimonda ospite, quindi un muro di Lubian sancisce il 25-21.

La crescita di Chieri è confermata nel terzo set che che le vede partite meglio e prendere subito un leggero vantaggio, che tocca i 4 punti sul 10-14. Dopo l’11-14 di Haak le venete capovolgono il punteggio in 19-15. Grobelna torna a muovere lo score chierese ma Conegliano non si fa più avvicinare. Intanto Bregoli butta nella mischia Morello, Storck e Nervini. Sul 24-19 le chieresi annullano tre palle match. Time-out di Santarelli e al rientro in campo il muro fuori su Gray (poi meritatamente premiata MVP) fa scendere i titolo di coda sull’incontro. Finisce così 3-0, con un po’ di dispiacere alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per non essere riuscita a esprimere con continuità la sua pallavolo, ma contro una Conegliano così c’era obiettivamente poco da fare: chapeau.

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0

Parziali (25-19; 25-21; 25-22)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz, Haak 20, Alexa Gray 16, Alessia Gennari 6, Lubian 5, De Kruijf 11; De Gennaro (L); Squarcini, Pericati, Robinson. N. e. Coba, Plummer, Furlan, Bardaro (2L). All. Santarelli; 2° Lionetti.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio, Grobelna 16, Mazzaro 1, Weitzel 9, Cazaute 12, Rozanski 2; Spirito (L); Morello 1, Villani 3, Storck, Butler 2, Nervini. N. e. Garreau, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

ARBITRI: Piperata di Bologna e Pozzato di Bolzano.

NOTE: presenti 2430 spettatori. Durata set: 22′, 29′, 28′. Errori in battuta: 9-7. Ace: 0-2. Ricezione positiva: 58%-53%. Ricezione perfetta: 30%-27%. Positività in attacco: 48%-37%. Errori in attacco: 5-8. Muri vincenti: 10-6. MVP: Gray.