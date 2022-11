Wash4Green Pinerolo vende cara la pelle contro Vallefoglia

Dopo l’annuncio in mattinata della partenza di Veronika Trnkova , la Wash4Green Pinerolo scende in campo con la Megabox Ond. Savio Vallefoglia per la quarta giornata di Regular Season. Una gara combattuta che ha visto le marchigiane vincere 3-1 dopo un avvio nettamente a favore delle padrone di casa. Marchiaro mescola più volte le carte, prima inserendo Carletti in banda poi al posto di Zago nel ruolo di opposto ma Vallefoglia può contare sul martello Kosheleva (MVP del match) che mette a terra la bellezza di 20 punti. Piani la segue a ruota con 17 punti e Mancini a muro fa la differenza (8 muri dei 14 di squadra). Tra le biancoblù non basta una Carletti in formato super (16 punti) e la coppia di centrali Gray-Akrari a muro (6), la Megabox espugna il Pala Bus Company e fa bottino pieno.

PRIMO SET. La Wash4Green parte con il piede giusto: Zago e Gray a muro allungano subito 3-0. Ungureanu in prima linea e un errore in attacco delle marchigiane fanno salire a +4 Pinerolo. Zago in pipe preme sull’acceleratore (12-6) poi è ancora Ungureanu a fermare l’attacco di Piani per il 15-8. L’opposta ospite conquista il cambio palla e dai nove metri Kosheleva accorcia (17-11). La Megabox si rifà sotto trascinata dal suo capitano, l’attacco di Papa azzera le distanze (17-17) e il match prosegue punto a punto. Nel finale Pinerolo cala, sale la Megabox che chiude 20-25.

SECONDO SET. Testa a testa ad avvio di secondo parziale (4-4). Al primo tempo di Aleksic risponde Akrari poi sono due errori nella metà campo marchigiana a regalare il +2 a Pinerolo (9-7). Zago mette a terra il pallone del 14-11 e l’errore di Piani vale il 17-12. Mafrici chiama time out ma le pinerolesi continuano a macinare punti (19-13). Kosheleva non trova il rettangolo di gioco e la Wash4Green ne approfitta per portarsi sul 21-15. È la diagonale stretta di Ungureanu a portare la gara sull’1-1 (25-19).

TERZO SET. Avvio equilibrato con Vallefoglia che sale in doppio vantaggio con Kosheleva (7-9). Mancini a muro ferma Gray (7-11). Marchiaro prova ad interrompere la fuga delle avversarie ma è ancora la Megabox a difendere il vantaggio e salire 7-13. Un buon break consente a Pinerolo di accorciare (10-13) ma Piani buca il muro e riporta palla nella propria metà campo. D’odorico piazza il punto del 13-18 poi è Lutz a ipotecare il set (15-22) e mettere a terra il pallone che porta Vallefoglia sul 2-1.

QUARTO SET. Subito Kosheleva per il vantaggio Megabox (1-4). Piani incalza, prima con un attacco mani out poi con una palla piazzata dietro il muro (3-7). Le padrone di casa provano a rimanere in scia, Prandi si affida a Carletti (10-14) e dai nove metri la schiacciatrice biancoblù accorcia 11-14. Aleksic conquista il cambio palla e Kosheleva allunga ancora (11-16). Nella metà campo di casa è sempre Carletti a tenere in gioco le sue (21-23) ma il muro di Mancini chiude i giochi 22-25.

Sofia D’odorico Megabox Ond. Savio Vallefoglia: «Io mi trovo benissimo qua a Vallefoglia. Stiamo lavorando bene, adesso siamo al completo finalmente. Non voglio mettere limiti a questa squadra, possiamo crescere tanto insieme, andiamo in palestra ogni giorno per dare il massimo e vediamo cos ne verrò fuori, sicuramente qualcosa di molto bello. Stasera abbiamo fatto fatica all’inizio ma verrà con il tempo, siamo una squadra nuova e per certe cose c’è bisogno di tempo. Rientrare in partita dopo l’inizio set anche per chi arriva dalla panchina è una prova di carattere».

Federica Carletti Wash4Green Pinerolo: «Non è una partita da buttare, ci sono ottimi spunti di lavoro per il prossimo match. C’è mancata fantasia in attacco e nel primo set abbiamo buttato via il vantaggio, dovevamo portarlo a casa. Il mister mi ha dato fiducia e posso entrare sia da quattro che da opposto quindi cerco di dare una mano dove posso. Il sogno di giocare in A si è realizzato e sono contenta di farla con Pinerolo».

WASH4GREEN PINEROLO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 1-3

Parziali (20/25, 25/19, 16/25, 22/25)

Wash4Green Pinerolo: Grajber 3, Carletti 16, Prandi 2, Zago 9, Gray 6, Akrari 9, Ungureanu 11, Moro (L), Renieri 2, Bussoli 1, Bortoli. Non entrate: Gueli (L). All. Marchiaro.

Megabox Ond. Savio Vallefoglia: Piani 17, D’Odorico 8, Aleksic 8, Mancini 10, Hancock 3, Kosheleva 20, Sirressi (L), Papa 5, Lutz 5, Ioni (L). Non entrate: Martinelli, Barbero, Berti. All. Mafrici.

Arbitri: Vincenzo Carcione, Roberto Boris.

Note: 27’, 25’, 25’, 29’. Tot 106’