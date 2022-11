Granda College Cuneo: il recap della settimana

Prima sconfitta stagionale per la Serie B femminile di Granda College Cuneo. Le ragazze di casa non riescono nella rimonta e cedono i due punti alle genovesi di Basket Pegli. L'inizio gara è targato Cuneo con il tabellone che recita 9-0 grazie al bombardamento di capitan Bruschetta ed alla corretta esecuzione nella metà campo difensiva; dopo questo promettente avvio è Pegli a prendere l'inerzia che piazza un contro parziale di 19-1 che costringe i coach cuneesi al timeout per provare a rimettere le cose in ordine. Granda College si riorganizza e chiude il quarto sul -2.

Nel secondo e terzo quarto, le Pegliesi aumentano l’intensità e si portano avanti all’intervallo per 31-43, incrementando il divario durante il terzo periodo, dove le nostre ragazze fanno fatica a trovare la via del canestro, nonostante le varianti proposte sia a livello offensivo che difensivo da parte dello staff.

La quarta frazione inizia con Cuneo sotto di 22 punti, ma la squadra locale non si arrende, aumenta la pressione difensiva e nell’ultimo periodo piazza un parziale di 25-9; l'ultimo pallone è in mano alle cuneesi che sotto di 2 punti hanno la possibilità di portare la gara all’overtime, o addirittura di vincerla, ma il tempo non basta ed è Pegli a strappare i due punti.

«Prima di tutto ci complimentiamo con la squadra di Basket Pegli per la meritata vittoria. Cerchiamo il lato positivo anche nella sconfitta. Le ragazze sono state bravissime a non mollare e rientrare in gara, abbiamo fatto tre minuti perfetti a livello difensivo ed offensivo, ma non siamo stati capaci di difendere quel piccolo parziale iniziale e velocemente ne abbiamo subito un contro. Abbiamo preparato la gara in dettaglio ma alcune situazioni ci hanno portato a delle disattenzioni rispetto al nostro piano gara ed è risaputo che ad alto livello queste situazioni si pagano. Il mio sorriso di fine partita è dato dalla sensazione positiva nonostante la sconfitta, in quanto abbiamo dimostrato del carattere per rientrare in gara e per poco non ci siamo riusciti; stiamo recuperando alcune ragazze che arrivavano da problemi fisici ed il calendario ci dà la possibilità, già da questo sabato di provare a rifarci contro un’altra big del campionato nella nostra casa di Sportarea, dove come abbiamo apprezzato questa settimana il nostro pubblico, che ringraziamo, ci continuerà a trasmettere la loro energia», queste le parole di Coach Grosso al termine della gara.