Fulgor Basket: nel giorno dedicato ad Ugo Paffoni, i rossoverdi sfidano Pavia

Un grande classico dei recenti campionati di Serie B, una sfida tra due importanti piazze del nostro basket: la Fulgor Basket ospita la Riso Scotti Pavia nel giorno dedicato alla memoria di Ugo Paffoni. Sabato sera, alle ore 21, seconda partita consecutiva casalinga per gli uomini di coach Quilici, che ha presentato così la sfida: «Ci apprestiamo a giocare la seconda partita consecutiva casalinga alla ricerca di conferme sia sul piano delle prestazioni che, ovviamente, per quello dei risultati per confermare il buon momento che stiamo attraversando. Sarà una giornata importante per la squadra, ma anche per l’intero nostro movimento, in quanto ricorderemo il Presidente Ugo Paffoni col quale resta un legame indissolubile, molto più forte del solo nome che portiamo sulle maglie. Affrontiamo una squadra in salute, che come noi ha abbandonato la strada dei nomi e dei proclami per intraprendere un percorso solo apparentemente più low profile».