Basket Torino: aggiornamento sulle condizioni fisiche degli atleti infortunati

La Reale Mutua Basket Torino comunica che nella giornata di ieri l’atleta Ron Jackson è stato sottoposto ad ulteriori esami strumentali in seguito all’infortunio subito domenica durante la partita contro Treviglio.

È stata evidenziata una distorsione alla caviglia; i tempi di recupero sono stimati in circa tre settimane.

Inoltre, gli accertamenti ai quali è stato sottoposto l’atleta Luca Vencato in seguito ad un risentimento muscolare occorso durante la partita di domenica scorsa, hanno evidenziato una lesione muscolare; al momento i tempi di recupero sono stimati in circa quattro settimane.