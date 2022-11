Giaguari Torino: sabato in campo U15 e U18

Dopo la bella e rinfrancante vittoria del Vigorelli la scorsa settimana, i Giaguari Torino Under 18 tornano sul terreno amico del Primo Nebiolo per affrontare gli Skorpions Varese, campioni d’Italia di categoria in carica.

Sarà una partita molto interessante da vedere non solo per il gioco che si potrà vedere in campo ma anche, e soprattutto, per le implicazioni di classifica che potrebbe avere. Gli Skorpions hanno anch’essi vinto contro i Seamen 22-19 qualche settimana fa, per cui ci si attende un match molto equilibrato che sarà fondamentale per stabilire le gerarchie del girone B, dove i Leocorni sembrano finora avere una marcia in più rispetto agli avversari.

Foto © Monica Audoglio Oltre alla grande prestazione difensiva, sabato scorso a Milano i Giaguari hanno mostrato anche un attacco capace di essere pericoloso sia su corsa che su passaggio, rendendo difficoltoso, per le difese avversarie, trovare una chiave di lettura della partita, e proprio questa potrebbe essere la chiave del match. Anche Varese può avvalersi di un attacco decisamente pericoloso, ma la tendenza ad affidarsi alle corse più che ai passaggi potrebbe facilitare il lavoro del reparto difensivo torinese, sebbene la coppia Leoni—Bulgheroni abbia dimostrato contro i Seamen di essere una brutta gatta da pelare per le difese avversarie. Il kickoff dell'incontro è previsto per le ore 20:30. Alle 16:30, sempre al Nebiolo, saranno gli Under 15 a scendere in campo dopo la sosta per la Nazionale, contro i Frogs Legnano. Entrambe le formazioni sono ancora alla ricerca della prima vittoria, per cui obbligatoriamente una delle due toglierà lo zero dalla casellina delle vittorie. I Giaguari dovranno fare a meno del loro miglior giocatore offensivo, Edoardo Piacentini, che dovrà saltare diverse partite per un infortunio al ginocchio rimediato contro i Leocorni due settimane fa. Il coaching staff giallonero ha quindi dovuto cambiare un po’ le carte in tavola e ridisegnare attacco e difesa, che avevano in Piacentini un giocatore fondamentale per gli schemi di entrambi i reparti.