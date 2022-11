Akronos Moncalieri: rottura del crociato per Marzia Tagliamento

Tutta la Società si stringe attorno a Marzia e le augura una buona guarigione e un rapido rientro in campo. Grazie alla collaborazione con il Medical Lab di Torino la giocatrice verrà seguita con cura e attenzione per tutto il periodo di riabilitazione postoperatorio.

Coach Marco Spanu: «Per noi è davvero una grandissima perdita. La Società era riuscita a portarla in estate a Moncalieri e tutto l'ambiente ne aveva tratto vantaggio. In questi mesi si è dimostrata una vera professionista e non posso che augurarle il meglio, nel basket come nella vita. Speriamo di rivederla presto in campo».