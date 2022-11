Vialattea: prima neve sulle piste in quota

È arrivata la prima neve sulle piste in quota del comprensorio della Vialattea. I primi fiocchi sono scesi nel pomeriggio di ieri e nelle prime ore della notte, a partire dalla quota di circa 1.700 metri, ed il paesaggio ha assunto un colpo d’occhio invernale. Dopo un mese di ottobre particolarmente mite, il rapido abbassamento delle temperature ha consentito anche la messa in funzione dell’innevamento programmato. Questa bella imbiancata inizia sicuramente a creare un primo fondo per la preparazione delle piste in attesa dell’apertura prevista per il 7 dicembre.