Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

«Ci prepariamo ad affrontare la prima delle due trasferte che ci vedranno protagonisti: Brindisi negli ultimi anni è stata una delle squadre migliori del nostro campionato, giocando delle finali di Coppa Italia e raggiungendo spesso i playoff. Quest’anno il roster è costruito con un mix tra giocatori alla prima esperienza in Italia e altri che militano da diversi anni nel nostro torneo. In cabina di regia agisce l’ex NBA Ky Bowman, un giocatore pericoloso con molti punti nelle mani che fa dell’atletismo e dell’1vs1 i suoi punti di forza. Al suo fianco Brindisi schiera Marcquise Reed, un realizzatore reduce da un anno a Gravelines, e l’ex Sassari Burnell che dà alla squadra fisicità e solidità di alto livello. Sotto canestro giocano Andrea Mezzanotte, proveniente da Trento, e Nick Perkins, ormai un veterano del nostro campionato che già lo scorso anno ci ha messo in difficoltà. Dalla panchina si alza l’ex di giornata Bruno Mascolo, che conosciamo molto bene e avremo il piacere di rincontrare. Accanto a lui gioca Riismaa, un 2-3 proveniente dalla A2; nella partita di Coppa è rientrato anche Dikembe Dixson, un ‘3’ proveniente dal campionato svizzero. Il cambio del ‘4’ è Etou, che lo scorso anno ha giocato in Israele, è atletico e dotato di un discreto tiro, mentre Jordan Bayehe rimpiazza Perkins: ha giocato un anno in Serie A a Cantù ed è alla prima esperienza a Brindisi».