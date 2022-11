GPadel: presentato il nuovo centro a Torino

Un vulcanico imprenditore piemontese, Armando Calvetti , insieme a Lorenzo Veglia , ha dato vita ad un progetto nel mondo del padel che si distingue per l’obiettivo di fondo: «L’idea è stata quella di portare il concetto di network nell’ambito degli sport giocati – sottolinea Calvetti – al fine di far vivere ai nostri clienti un’esperienza unica nel mondo del padel. Così è nato il progetto GPADEL che guarda all’oggi ma anche e soprattutto al domani. Il primo centro lo abbiamo aperto a Borgaro Torinese nel gennaio di quest’anno con 4 campi coperti realizzati all’interno di un capannone nell’area industriale della cittadina, un po’ sullo stile ispanico. Il secondo centro ha preso forma a Leinì a metà febbraio e vede la presenza di 5 campi da padel tradizionali, più un singolo ed un campo da pickleball. Ed ancora due campi di beach-volley coperti e riscaldati. L’area complessiva a Leinì è di 4000 metri quadrati, quella di Borgaro di 1500. E’ stato aperto un terzo centro a Bruino con 5 campi da padel e oggi siamo qui per dare il via alla quarta nostra struttura, nel cuore pulsante di Torino, in via Cesana 17. Apriremo prossimamente anche a Settimo Torinese».

La presentazione si è svolta questa mattina presso la sede del nuovo centro, alla presenza dei vertici del Progetto GPADEL e di alcune autorità politiche del Comune di Torino e della Circoscrizione 3, oltre a quella del presidente del Comitato Piemontese della FIT, Vito Di Luca. Unanime il coro di consensi circa l’iniziativa che risponde all’esigenza di portare sempre più persone allo sport e contribuire alla riqualificazione dell’area, operazione in pieno svolgimento. Chiara la filosofia alla base di tanto impegno e dell’imponente investimento targato GPADEL: «Proporre ai nostri soci una serie di circoli con le stesse caratteristiche e puntare molto sui servizi. Non mancano infatti l’area bar e quella del pro-shop con la possibilità di acquistare tutto il materiale occorrente per entrare in campo. La tessera associativa di base è di 5 euro, puramente simbolica e legata al discorso assicurativo. Poi esistono tante altre formule di abbonamento personalizzato ma la volontà primaria rimane quella di portare sempre più gente a fare sport, con in primo piano i concetti di divertimento e aggregazione. Il padel è naturalmente votato come specialità a dare al suo pubblico questo tipo di realtà ed è anche per tale motivo che è esploso negli ultimi anni».

Nei centri già aperti, e sarà così anche negli altri, spiccano la presenza di una scuola padel e di un responsabile dell’attività, con particolare attenzione ai bambini: «Il nostro intento è quello di contribuire alla creazione di un movimento padel sempre più forte e importante nella nostra regione. Si costruisce per il futuro forti dei risultati ottenuti in questi primi mesi che sono andati al di là delle più rosee aspettative».

Costruzione che è in piena sinergia con il grosso sforzo che sta facendo nel settore la FIT: «La nostra volontà è quella di essere al fianco della Federazione e supportarla nell’opera che sta facendo di diffusione del padel. Non credo che si vada a togliere giocatori al tennis, piuttosto grazie a questa nuova realtà si portano nei centri persone che non avevano mai fatto sport o l’avevano per molte ragioni abbandonato».

Non manca neppure l’attenzione circa l’organizzazione di tornei: “In prima battuta – ha proseguito Calvetti, ex 2.a categoria nel tennis e adesso nel padel – abbiamo iniziato a lavorare dalla base con i tornei TPRA federali. Nel prossimo futuro, inizieremo con le attività agonistiche con squadre per partecipare ai vari campionati. Tutto però deve partire dalla base e dal coinvolgimento e su questo stiamo operando. Nel 2023 stiamo pensando di alzare il livello delle organizzazioni dando vita nei nostri centri ad un circuito Open mettendo in campo dei giocatori di caratura».