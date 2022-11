Reale Mutua Torino ospita la capolista Cremona

Partita di cartello al Pala Gianni Asti in questo weekend (palla a due domenica alle ore 18 ), con la Reale Mutua Torino che attende sul proprio parquet la capolista Vanoli Cremona , nella partita valida per la sesta giornata di campionato.

GLI AVVERSARI

La squadra allenata dall’ex coach gialloblù Demis Cavina si presenta a questa sesta giornata con un record immacolato: 5 vittorie e 0 sconfitte che ne fanno la capolista del Girone Verde di Serie A2.

Miglior realizzatore dei cremonesi è Jalen Cannon (lo scorso anno a Tortona in Serie A), che segna 12.0 punti di media a partita. Tra gli italiani, attenzione a Davide Denegri, che viaggia a 11.0 punti a partita con il 38% da tre punti.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «In condizioni normali parleremmo della partita clou della giornata. Affrontare in casa la squadra prima in classifica e ancora imbattuta rappresenta uno stimolo incredibile per noi, soprattutto dopo l’importante vittoria a Treviglio. Purtroppo, questa settimana ci ha spostato il focus verso altre esigenze e altre problematiche, ma è importante non togliere l’attenzione e il valore a questa partita. La nostra volontà, infatti, è quella di scendere in campo e giocare con la stessa determinazione e lo stesso atteggiamento di sempre. È chiaramente una situazione complessa e difficile, che però deve darci un ulteriore stimolo».

Matteo Schina (Playmaker Basket Torino): «Contro Cremona ci aspetta una delle partite più dure del campionato, specialmente dopo alcune assenze riscontrate durante la settimana. Dovremmo essere bravi a contrastare la loro fisicità e al tempo stesso giocare con entusiasmo in attacco».

INFO UTILI

Si gioca domenica 6 Novembre, con palla a due alle ore 18, agli ordini dei signori Calogero Cappello, Francesco Terranova e Christian Mottola. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.