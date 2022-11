Novipiù Monferrato Basket ospita Rieti nel sesto turno di campionato

Ritorna davanti al pubblico amico del PalaEnergica Paolo Ferraris la Novipiù Monferrato Basket per affrontare Kienergia Rieti nel sesto turno di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde. La gara è in programma per domenica 6 novembre con palla a due alle ore 17 , la partita “Game of the Week” sarà trasmessa in chiaro su LNP PASS , MS Channel e sul canale Twitch Italbasketofficial .

GLI AVVERSARI

NPC Rieti di coach Gabriele Ceccarelli nonostante una sola vittoria, alla prima giornata, ha un roster completo e ben assortito per la categoria, che in questa fase iniziale ha dovuto fare i conti con un calendario complicato e con qualche defezione di troppo a causa di problemi fisici. La regia della squadra è affidata al play Ruben Zugno, lo spot di guardia è occupato dall’americano Jordan Geist, la cui presenza è fortemente in dubbio e probabilmente non sarà ancora completamente recuperato per la sfida di domenica. Al suo posto agirà il giovane argentino Benjamin Marchiaro. Completano il quintetto Lorenzo Tortù, Marco Timperi e il centro americano Darryl Tucker. Dalla panchina gli esperti Maurizio Del Testa e Paolo Rotondo e i giovani Lucas Maglietti e Nikola Nonkovic.

Martinoni e compagni sono reduci dalla prima vittoria esterna, e vogliono continuare la striscia positiva. Coach Andrea Valentini avrà a disposizione ancora tutti gli effettivi dell’ultima sfida contro Stella Azzurra. Ancora non al meglio Matteo Formenti e Luca Valentini. Monferrato Basket ha invitato alla gara tutti gli studenti delle scuole elementari di Casale Monferrato aderenti al progetto “Basket & School” che hanno ricevuto la visita dei giocatori della prima squadra in settimana. Inoltre, la Società ha deciso di devolvere 1€ su ogni biglietto venduto all’associazione ospite della serata, AttivaMente, realtà attiva sul territorio dal 2021 con lo scopo di consentire a tutti i bambini e ragazzi con disabilità intellettiva di svolgere attività sportiva e di farlo in inclusione.

Stefano Comazzi - Vice Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Affronteremo un'altra partita importante per la nostra classifica. Affronteremo una neopromossa, ma che ha saputo costruire un gruppo competitivo per questo campionato. Le difficoltà dell’ultimo periodo sono totalmente motivate dallo stato dell’infermeria di Rieti che vedeva fuori Marchiaro e Geist, ora Marchiaro è rientrato mentre Geist non sappiamo ancora se sarà della partita, ma al di là dei presenti e assenti noi dovremo pensare a noi stessi e fare una partita di spessore davanti al nostro pubblico. Dopo la vittoria in trasferta a Roma abbiamo bisogno di confermarci con una vittoria in casa, per poi arrivare alla settimana di pausa per poter continuare a lavorare e recuperare i nostri infortunati in vista della ripartenza».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store sabato dalle 10 alle 12 e domenica dalle ore 10 alle 12 e a partire dalle 15 fino all’inizio della gara. Fino a questa partita sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento MonferratoSiamoNoi sia online che presso lo Store.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming, in chiaro, su LNP PASS, su MS Channel (visibile su piattaforma Sky canale 814, su piattaforma Tivùsat e in streaming su www.mschannel.tv) e sul Canale Twitch della FIP e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.