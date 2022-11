Torino Universitaria cade nel finale contro Derthona

Si corre a gran velocità da una parte e dall'altra, il CUS cerca con insistenza il post basso, costruisce anche buone soluzioni ma è impreciso. Nonostante i tanti errori sotto misura si mantiene davanti: 11-14 al 5'. Sul primo vantaggio tortonese (16-14), i biancoblu si sistemano a zona, il Derthona ci mette un po’ a prendere le misura. Errica la trafigge con i 3 da metà campo del 20-18 al 10’.

Altri 3 dal palleggio di Jankovic portano i locali sul 23-18 all'11’. La ribattuta cussina è ancora affidata alla zona e in attacco a Conti, che taglia il campo per un gioco da tre punti, poi segna dopo rimbalzo offensivo, infine recupera e assiste Bonadio per il 23-29 del 15’ (break 0-11). Dopo 7 minuti in bianco, i locali si muovono con un 4/4 ai liberi di Errica, si fanno più fisici e ne traggono beneficio rientrando fino al -1: 29-30 all’intervallo.

L'equilibrio perdura lungo tutto il terzo quarto: 3 di Matteo Porcella portano il CUS sul 34-39, Errica e Baldi rispondono, sempre da tre. Tra una forzatura e l'altra il Derthona raggiunge il +4, TORINO UNIVERSITARIA ribalta con un'altra giocata da 3 punti di Conti e un 2/2 dalla lunetta di Galliera Ricci dopo un fallo antisportivo e va all’ultimo riposo sul 4 con una ‘preghiera’ in corsa da metà campo di Loro: 50-54.

La zona ospite continua a creare grossi grattacapi all'attacco di casa nella prima metà dell'ultima periodo: Pietra porta il CUS sul +6, il solito Errica colma ancora il gap da tre e Jankovic segna il nuovo sorpasso. Le successive triple di Matteo Porcelle e Galliera Ricci sembrano dare la giusta spinta agli ospiti: 57-62 al 34’. Il Derthona non fa una piega e gira il risultato dalla sua, una volta per tutte, con un secco 10-0 propiziato da 5 punti di Biaggini, una parabola da 3 di Baldi e un rimbalzo offensivo di Tandia: 67-62 al 37'. Il CUS vacilla ma è graziato per due volte, sulla terza opportunità Errica mette il punto esclamativo ad una prestazione sontuosa con la bomba che a 40“ del termine sul 70-62 regala la vittoria ai bianconeri.

DERTHONA BASKETBALL LAB - TORINO UNIVERSITARIA 72-67

Parziali: 20-18, 29-30, 50-54

DERTHONA: Errica 28, Baldi 16, Jankovic 8, Tandia 7, Biaggini 7, Lisini 5, Tambwe 1, Appetiti, Zonca, Bellinaso, Armanino, Moro n.e. All. Tosarelli.

CUS TORINO: Conti 22, Galliera Ricci 12, Pietra 7, Loro 11, Bonadio 7, Porcella M. 6, Petitti 2, Marangon, Celada, Taptopsa, Porcella An. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.