Vigilia di Happy Casa Brindisi - Bertram Derthona

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, attesa dalla sfida alla Happy Casa Brindisi in programma al PalaPentassuglia domani, domenica 7 novembre, alle ore 19. A presentare la partita è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino, che ha così descritto i prossimi avversari dei bianconeri: «Brindisi è una squadra di grande fisicità e atletismo, che ha tanti giocatori capaci di creare in 1vs1 sia fronte sia spalle a canestro. Ha una capacità unica di colpire in campo aperto con giocatori come Reed, Bowman, Mascolo e Burnell, che sanno alzare il ritmo. A questo associano la capacità di punire la difesa anche a fine possesso, per cui dovremo essere focalizzati a difendere per tutti e 24 i secondi dell’azione».