Agil Igor Volley: la serie B1 lotta ma cade contro Genova

Set in rimonta e combattuti per le Igorine. Nella quinta giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley esce sconfitta 1-3 contro la Rimont Progetti Genova. Quando si sono trovate in svantaggio, le Igorine hanno provato in più momenti a ricucire e hanno lottato. In campo ci sono Cantoni in regia e Vighetto opposto, Bianchi C. E Nagy centrali, Bosso e Bianchi G. schiacciatori, Mangalagiu libero.