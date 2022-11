Akronos Moncalieri cade con onore contro Schio

Sul campo delle campionesse in carica del Famila , l’ Akronos gioca una partita a viso aperto scendendo in campo con il giusto atteggiamento fin dalla palla a due. Vittoria finale per Schio 74-54 , ma segnali positivi per coach Spanu in vista dei prossimi impegni con Brixia, San Giovanni Valdarno e Lucca.

Il secondo parziale si apre con 4 punti in fila dalla lunetta di Bestagno e Mabrey che danno il primo vantaggio in doppia cifra alle campionesse in carica. Poco dopo di iscrive alla partita anche la belga Mestdagh con una difficilissima tripla fuori ritmo, imitata da Mebrey con un tiro dai 6 e 75 ancora più immarcabile. La reazione d’orgoglio moncalierese arriva con Sklepowicz che trova i primi due della sua partita con un ottimo palleggio arresto e tiro da centro area e con Katshitshi che in transizione è abilissima a trovare l’appoggio al ferro vincente nonostante la difesa aggressiva delle Orange. Schio continua ad alzare la difesa ad ogni rimessa dal fondo, ma coach Spanu ha preparato bene questo aspetto della partita e le gialloblù trovano con lucidità due punti facili anche con Jakpa su assist di Westbeld. Un canestrone in allontanamento della lunga statunitense e 2 punti in velocità di Landi tengono ancora a contatto Moncalieri sul -10 con 3’ da giocare nel primo tempo. E’ sempre Landi a trovare due punti dal pitturato che mettono una pezza dopo la tripla di Howard. Manda tutti negli spogliatoi Mitchell con i 2 punti che la portano in doppia cifra e sanciscono il 38-25 dell’intervallo centrale.

Senza Tagliamento, aggiuntasi per ultima alla già profonda lista delle indisponibili di Moncalieri, l’Akronos gioca un primo quarto di cuore e tanta sostanza in difesa, nonostante il pedigree del venete. In attacco è Chelsea Mitchell a fare il bello e il cattivo tempo, segnando tutti i primi 9 punti delle gialloblù e mettendo in mostra le tante frecce del suo arco. Molto positivo anche l’atteggiamento di Reggiani e Landi che fin da subito si ritrovano a dover fronteggiare la difesa allungata delle padrone di casa, evitando palloni persi e servendo in ritmo l’americana sul perimetro. Il primo mini allungo delle scledensi arriva grazie alla superiore fisicità di Zahui Bazoukou e Keys che portano Schio sul 17-11 che chiude il quarto.

Alla ripresa è Kathryn Westbeld (per lei 13 punti, 9 rimbalzi e -4 di plus minus in 31 minuti) a prendere il testimone da Mitchell e guidare l’Akronos in attacco con 10 punti in fila, intervallati dai 2 in appoggio di Katshitshi. A metà parziale il tabellone dice 51-41, ma Schio firma in un amen il decisivo 9-0 di parziale grazie a Keys, Bestagno e Verona. La risposta gialloblù arriva con Giacomelli che dalla distanza mette a segno la prima (e unica) tripla di giornata non a firma di Mitchell. Si va all’ultimo mini riposo sul 63-44 dopo un’ottima rimessa laterale di Schio che trova i 3 punti con Mestdagh.

Inizio quarto periodo complicato da entrambe le parti, con Moncalieri che fatica ad attaccare la zona e Schio che perde un paio di palloni in transizione. Accorciano le distanze l’ex di turno Erica Reggiani e ancora una volta Chelsea Mitchell, portando le Lunette sul 69-48 alla boa del quarto. Landi e Giacomelli tengono alto il morale delle gialloblù con giocate di voglia in entrambe le metà campo fino alla sirena finale.

Per i coach Spanu e Nicastro viaggio di ritorno verso Moncalieri con la consapevolezza di aver giocato un buona partita su un campo proibitivo come quello di Schio. Per le ragazze invece motivo d’orgoglio gli appena 3 punti (1-9 dal campo) concessi a Rhyne Howard, fresca di premio di Rookie of The Year in Wnba. Fondamentali i prossimi impegni dell’Akronos in ottica classifica: in casa con Brixia domenica prossima, in trasferta a San Giovanni Valdarno il 19 e poi di nuovo in casa con Lucca il 6 dicembre.

BOX SCORE

Famila Wuber Schio - Akronos Libertas Moncalieri 74-54

Famila Wuber Schio: Mabrey* 14, Verona* 7, Howard* 3, Keys* 17, Zahui Bazoukou* 12, Bestagno 12, Mestdagh 6, Sottana, Crippa 3, Penna. All.re Dikaioulakos Vice Prekas, Fontana.

Akronos Libertas Moncalieri: Landi Ar*. 6, Reggiani* 2, Katshitshi* 4, Westbeld* 13, Mitchell* 18, Sklepowicz 2, Landi Al., Nicora, Jakpa 2, Salvini, Giacomelli 7. All.re Spanu Vice Nicastro.