Cascina Capello Chieri cade in traferta contro l'Almese

Nel primo set Caretto e compagne iniziano bene portandosi avanti, ma la caparbietà e il caldo tifo del palazzetto, aiutano l’Almese a portare a casa la frazione. Tutt'altra musica il secondo set dove coach Piras aggiusta qualche buco difensivo e con qualche sostituzione (da registrare purtroppo l’ infortunio a Deandreis), rimette la gara in parità!! Si assiste così ad un terzo set favoloso dove entrambe le squadre hanno voglia di vincere, il Cascina Capello ha quattro palle per chiuderlo, ma tre errori e alcune incomprensioni permottono alla squadra di casa di aggiudicarselo.

Colpo duro che mette in seria difficoltà le chieresi, dove l’Almese macina gioco da alcune imperfezioni delle ospiti. Dopo due time out e un po’ di strigliate, sembra che Caretto e compagne si rimettano in carreggiata, riescono a colmare il divario da -8 punti fino a -1, ma tutto questo sforzo non basta ed il quarto set finisce 25-23 per l’Almese che porta a casa la posta piena!!

Il commento di coach Piras a fine gara: «Peccato, sapevo che sarebbe stata una lotta per varie motivazioni, avevamo preparato bene la gara, conoscevamo la forza dell’Almese e faccio loro i complimenti per l’ottima prestazione. Noi abbiamo da lavorare ancora tanto, sia a livello tecnico che soprattutto mentale, per riuscire a rimanere concentrate e lucide nei momenti difficili! Sono però contento della reazione nel quarto set dove finalmente abbiamo dimostrato di giocare da squadra, il campionato è lungo e sicuramente le ragazze matureranno e ci daranno sempre più soddisfazioni, testa alta e pensiamo al prossimo match».

ALMESE - CASCINA CAPELLO CHIERI 3-1

Parziali (25-22, 21-25, 28-26, 25-23)