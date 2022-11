B-M: Volley Parella, vittoria a Genova e terzo posto

Secondo successo consecutivo per il Volley Parella Torino che supera in trasferta il Colombo Genova e si porta al terzo posto in solitaria in classifica, superando Ongina e staccando Alba e la stessa Genova. Ancora presto per parlare di classifica anche se si comincia a delineare un andamento per questo campionato, che si conferma equilibrato e avvincente.