Giaguari Torino: doppia vittoria per le giovanili

Due vittorie per le giovanili dei Giaguari Torino contro Frogs Legnano e Skorpions Varese nei campionati Under 15 e Under 18 . Il doppio impegno casalingo è stato proficuo per le formazioni torinesi che hanno finalmente tolto lo zero dalla casellina delle vittorie (la Under 15) e risalito la classifica battendo i campioni d’Italia in carica (la Under 18).

Nel pomeriggio la Under 15 coglieva la prima vittoria stagionale contro i Frogs Legnano, una squadra con cui c’è una rivalità sportiva storica a livello di squadre senior ma che quest’anno è al suo primo campionato di categoria. Pur con diversi infortunati, anche eccellenti, i torinesi non hanno avuto grosse difficoltà a fare propria l’intera posta in maniera anche abbastanza perentoria come il 56-0 finale può lasciare intuire.

È stata la giornata di Mattia Papeo, runningback proveniente dalla Under 13, che si è caricato sulle spalle quasi tutto il peso offensivo portando palla per più di due terzi delle azioni giocate dall’attacco giallonero mettendo a segno due touchdown e due trasformazioni da due punti. A spartirsi le portate con Papeo ci ha pensato il rookie Manuele Vito, che ha avuto modo di mostrare le sue qualità di runner, oltre che quelle di difensore arcigno che lo avevano fin qui caratterizzato. Anche per lui un buon numero di azioni palla in mano che ha trasformato in tre touchdown e due trasformazioni.

Particolarmente pregevole l’ultima segnatura, avvenuta dopo una corsa di 18 yard in cui ha rotto ben 5 placcaggi. A completare lo score ci hanno pensato l’altro rookie Fontana, che ha segnato sia in attacco che in difesa con un ritorno di intercetto da 30 yard, ed Edoardo Ghisio, che ha raccolto in end zone un fumble di Vito che era stato placcato proprio a ridosso della linea di goal. Soddisfatto il coaching staff, che ora dovrà preparare la delicata trasferta di Parma di domenica prossima nella quale i Giaguari cercheranno di rientrare in lizza per un posto ai playoff dopo la doppia falsa partenza che ha caratterizzato la loro stagione.

UNDER 18

Partita sempre in controllo dei Giaguari anche quella della sera contro gli Skorpions Varese. I lombardi hanno perso molti elementi della squadra campione d’Italia dello scorso anno, e sono costretti a giocare con Bulgheroni (il cui ruolo principale sarebbe linebacker) in veste di quarterback, il che non facilità di certo il gioco offensivo, ma nonostante questo, i Giaguari hanno disputato una partita ordinata e diligente, cedendo solo un po’ nel finale, quando hanno permesso agli avversari di rientrare in gioco a cinque minuti dalla fine. L’attacco, però, ha subito rimesso le cose in chiaro, aiutato anche da una difesa che è immediatamente ritornata nei binari della buona partita che aveva fin lì disputato. Il vantaggio torinese era arrivato nelle primissime battute di gioco quando, recuperato un fumble sul kickoff iniziale di Varese, ci mettevano due azioni a varcare la goal line con una corsa da tre yard di Salem. Nel secondo quarto, Bairo trovava Gambetti per un bel touchdown aereo che portava i Giaguari avanti 14-0 all’intervallo grazie anche alle trasformazioni su calcio di Ivasiuc.