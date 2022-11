BEA Chieri: la Serie D si arrende contro Orbassano

Sabato 5 novembre, nella quarta giornata del campionato di Serie D, il CheTariffa.it Leopardi Future Lab affronta tra le mura amiche del PalaSport San Silvestro Basket ’86 Orbassano, che riesce a spuntarla in rimonta per 50-66.

Inizio rovente per i padroni di casa, che difendono forte e corrono rapidi in contropiede, portandosi avanti di 10 lunghezze alla prima sirena (22-12). Discorso diverso per il secondo periodo, dove i Leopardi si spengono, lasciando spazio ad un parziale importante inanellato dagli ospiti, che grazie al tiro da tre punti rientrano fino al vantaggio dell’intervallo. Nella ripresa è ancora una volta BEA ad avere l’energia giusta, ma questa volta Orbassano non si fa sorprendere, e con un ultimo quarto ad altissima percentuale allunga fino al +16 finale (50-66).