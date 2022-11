Chieri ’76 spaziale passa 3-0 contro Firenze

Funziona tutto alla grande per le ragazze di Bregoli che entrano in campo con un piglio molto aggressivo e con autorevolezza crescente chiudono in poco più di un’ora i conti. Le toscane, piuttosto fallose, si trovano sempre a inseguire senza riuscire quasi mai a contrastare il ritmo imposto alla gara dalle biancoblù. Tranne il primo set, relativamente in bilico nel finale, nella seconda e nella terza frazione non c’è più partita. Nell’eccellente prova collettiva delle chieresi spiccano i 15 punti di Grobelna, i 13 di Cazaute e i 12 di Villani, premiata MVP. Al Bisonte non bastano i 12 punti di Herbots.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - Il Bisonte Firenze 3-0

Parziali (25-21; 25-14; 25-12)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 1, Grobelna 15, Mazzaro 5, Weitzel 6, Cazaute 13, Villani 12; Spirito (L); Morello, Nervini, Storck 1. N. e. Butler, Garreau, Rozanski, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

IL BISONTE FIRENZE: Cambi, Nwakalor 7, Alhassan 8, Sylves 2, Herbots 12, Van Gestel 4; Panettoni (L); Guiducci, Lotti, Graziani 1, Knollema 3, Adelusi 1, Kosareva, Lapini (2L). All. Bellano; 2° Cervellin.

ARBITRI: Caretti di Roma e Jacobacci di Venezia.

NOTE: presenti 1046 spettatori. Durata set: 25’, 21’, 23’. Errori in battuta: 5-5. Ace: 5-1. Ricezione positiva: 72%-55%. Ricezione perfetta: 34%-21%. Positività in attacco: 47%-36%. Errori in attacco: 5-15. Muri vincenti: 6-2. MVP: Villani.

LA CRONACA

Primo set – Sul 4-4 si registra il primo strappo a firma Chieri che sale a 9-5 (ace di Mazzaro). Sul 10-8 si registra un secondo allungo biancoblù, complici tre errori ospiti consecutivi in attacco che portano il punteggio sul 14-8. Su ficcanti servizi di Sylves le toscane riducono il passivo a 14-11. Cazaute ferma la rimonta del Bisonte con una bella piazzata da posto 4, ma Firenze un punticino alla volta fa sentire il fiato sul collo alle padrone di casa arrivando a sfiorare il pareggio sul 18-17 (Herbots) e 19-18 (Van Gestel). Nel momento più delicato Grobelna ridà respiro a Chieri che poi torna ad allungare con Storck, appena entrata per il doppio cambio con Morello. Sul 24-21 Nwakalor annulla la prima palla set. Nell’azione successiva Cazaute mette a terra il 25-21.

Secondo set – Subito avanti di qualche punto (6-4, Villani), grazie a un piglio aggressivo e giocate di altissimo livello la squadra di Bregoli aumenta rapidamente il vantaggio (11-6, 15-9), toccando addirittura il +12 sul 23-11 (attacco fuori di Herbots). Chieri chiude il set sfruttando la prima occasione con Villani (25-14).

Terzo set – L’avvio di set è appannaggio del Bisonte che conduce fino al 3-4. Qui Chieri cambia passo, capovolge il punteggio in 6-4 (Grobelna) e da lì in avanti, come già nella seconda frazione, impone un ritmo forsennato toccando gli 11 punti di vantaggio già sul 18-7 (Mazzaro). I titoli di coda scendono alla prima palla match quando Adelusa attacca fuori (25-12).

IL COMMENTO

Giulio Cesare Bregoli: «È un risultato molto importante per noi perché Firenze è una squadra forte e una diretta concorrente per le posizioni in classifica. Volavamo vincere, è venuta in questo modo e ne siamo contenti».

Gaia Guiducci: «Chieri ha espresso una pallavolo bellissima. Loro hanno sicuramente più ritmo di noi ma questo non è un alibi perché dobbiamo migliorare un po’ il rodaggio generale di squadra. C’è soltanto da andare in palestra con serenità e lavorare perché il gruppo è buonissimo e ha tutte le potenzialità per fare bene».