Wash4Green Pinerolo: monologo toscano al Pala Bus Company

La Savino del Bene Scandicci conquista tre punti sul campo della Wash4Green Pinerolo . Coach Marchiaro è costretto a rinunciare a Prandi e Zago, fuori per problemi fisici, dentro dunque Bortoli e Renieri. Al di là di un terzo set combattuto e vinto di misura dalle padrone di casa, il resto è un monologo toscano con Alberti sugli scudi (Mvp del match con 15 punti di cui 7 muri e il 73% in attacco). Bene anche Zhu e Sorokaite, rispettivamente 15 e 13 punti. Tra le fila di casa Carletti è la migliore, l’unica in doppia cifra con 14 punti ma c’è da sottolineare l’esordio della giovanissima Tosini (classe 2008) nel terzo parziale.

PRIMO SET Scadicci guida subito il gioco con Zhu in prima linea (2-4). Antropova dai nove metri fa salire la squadra a +5 e Washington incalza per il 4-14. Akrari riporta palla nella propria metà campo ma le ospiti spingono sull’acceleratore e Alberti a muro ferma prima Ungureanu poi Gray (6-21). Il primo tempo di Washington vale il set point. La Wash4Green annulla tre palle set poi ci pensa Antropova a chiudere 13-25.

SECONDO SET Avvio più equlibrato nel secondo parziale, Akrari risponde bene all’attacco di Zhu (3-3) poi due errori in prima linea nella metà campo di casa regalano il +5 (3-8). Marchiaro ferma il gioco e Ungureanu conquista il cambio palla. Un buon break guidato da Akrari e Ungureanu riporta Pinerolo in gioco (7-9) ma Alberti e Antropova rimettono le distanze (7-12). L’attacco di Zhu vale il 10-18. Pinerolo recupera qualche lunghezza grazie all’ottimo turno al servizio di Ungureanu (13-18) e tiene testa alle toscane anche nel finale ma Sorokaite dai nove metri chiude i giochi (18-25).

TERZO SET Nel terzo set è la Wash4Green a mettere la testa avanti: Akrari ferma Sorokaite poi è il turno di Bussoli che piazza le mani sulla fast di Washington e sigla il 7-3. Mingardi accorcia e Alberti in prima linea azzera le distanze (10-10). Il set procede punto a punto fino al 21 pari poi Carletti si carica la squadra sulle spalle e grazie ad una grande difesa di Bortoli conquista il set point. L’attacco di Mingardi si ferma sul nastro e Pinerolo riapre i giochi (25-22).

QUARTO SET Zhu per il doppio vantaggio (2-4). Troppi errori in attacco nella metà campo pinerolese regalano il +9 alle ospiti (5-14). Scandicci non sbaglia un colpo mentre dall’altra parte della rete sembrano finite le energie. Tutto facile per Scandicci che chiude set e gara.

Sara Alberti: «Sapevamo di trovare un campo complesso con una squadra ben organizzata. Nel terzo set ci siamo un po’ spente e abbiamo visto come loro sono in grado di giocare. Nel quarto ci abbiamo messo più attenzione e l’abbiamo portata a casa. Il nostro obiettivo di squadra è quello di arrivare il più lontano possibile».

Federica Carletti: «Una partita difficile. Loro sono una big del campionato. Il terzo set è stato sicuramente molto positivo. Nel quarto dovevamo partire più aggressive e non dovevamo lasciarle andare perché sono squadra ordinata con tanti cambi e quando vanno avanti nel punteggio è poi difficile riaggrapparle. È importante esser squadre, essere coese andare avanti e pensare alla prossima partita. Eravamo in formazione rimaneggiata oggi ma continuiamo a lavorare e pensiamo alla prossima gara».