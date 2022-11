Lasalliano Volley, il recap del weekend

SERIE B2 FEMMINILE

Capacità, determinazione passione. Tre qualità che spiegano un altro sabato da celebrare in casa Lasalliano.

Vince e mantiene la vetta della classifica in solitaria la B2 femminile. Sul difficile campo di Albissola, in Liguria, la squadra di coach Marco Pigliafiori ha trovato ad attenderla, insieme alle avversarie (formazione tutt'altro che arrendevole che nelle prime 4 giornate aveva ottenuto 3 vittorie) duecento supporters di casa che per tutta la gara hanno sostenuto a gran voce le proprie beniamine.

Brave le rossoblù capaci di rispondere alla partenza fulminea delle loro avversarie capaci di prendere un vantaggio di 5 punti. «Piano piano siamo stati bravi a prendere le misure di un campo complicato e con pazienza siamo riusciti a riprenderle a metà set. Poi sul finale 2 break importanti a muro ci hanno permesso di chiudere 25-20», racconta il coach. Si sarebbe chiusa con lo stesso punteggio la seconda frazione nella quale l'Ascot Labormet Due è stata però sempre padrona del gioco mantenendo sempre un piccolo break di 2 punti fino a termine, mentre nel terzo parziale si è vista una partita diversa dalle precedenti frazioni. Punto a punto fino a metà, e le torinesi andavano poi sotto di 2 punti fino al 23-21 per le liguri, quando la grande determinazione e l'apporto della panchina permetteva a Creaco e compagne di chiudera set e partita 25-23 nel momento più favorevole delle avversarie. «Sono contento di come sia andata stasera, a parte il risultato, soprattutto per l' approccio mentale alla gara - spiega coach Pigliafiori -. Abbiamo di nuovo sfruttato la lunghezza della rosa che fino ad oggi è stata l'arma in più, anche perché subentrare nei momenti più difficili della gara non è mai semplice». SERIE C MASCHILE

Vincono i ragazzi della serie C maschile che fermano in casa, rimontando dallo 0-2, la capolista, fino a sabato imbattuta e senza set al passivo Ilario Ormezzano. Alla corazzata delle Prealpi scesa Torino senza celare l' intenzione di proseguire nella serie di 3-0 che l’ha portata in vetta alla classifica, e l’obiettivo dichiarato di conseguire la promozione, i padroni di casa hanno opposto la baldanza di una formazione reduce da tre vittorie su quattro da inizio campionato.

Due set combattuti, ma andati agi avversari, non minavano la fiducia nei propri mezzi dei ragazzi di coach Riccardo Cignetti che nel terzo set, grazie anche a un servizio più efficace, andavano sul 12-6, con Biella che accusava vistosamente un calo di rendimento al cospetto di un ispirato Camilli, di un sempre ficcante Mangaretto e dei centrali ben serviti dal regista Ariagno. Il 25-18 finale dava morale, nuova forza e speranze ai torinesi che, sulla falsariga della frazione precedente, si portavano avanti 21-14. Parziale confortante ma risultato non ancora in cassaforte tant'è che Biella arriva a un passo dalla rimonta e Lasalliano a chiudere col minimo scarto, 25-23). C'è bisogno del tiebreak che si instrada da subito nel modo migliore e va via fino al 15-11 e un 3-2 insperato alla vigilia, ma quantomai meritato.