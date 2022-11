Silverskiff Regatta: nella 31esima edizione l’atleta azzurro Gabriel Soares batte Sinkovic

Ed è arrivata l’edizione che spariglia tutte le carte. La trentunesima Silverskiff porta sul podio l’azzurro Gabriel Soares della Marina Militare superando l’invincibile Martin Sinkovic . E supera il campione olimpico croato facendo anche il record del percorso detenuto dal 2007 da Mahe Drysdale . Prima tra le donne l’olandese Ross De Jong , seguita dall’atleta ucraina che gareggia per l’Azerbaigian Diana Dymchenko , e terza la cilena Antonia Abraham . Prima tra le italiane la pluricampionessa mondiale Silvia Crosio è quinta.

Il vincitore, Gabriel Soares, campione del mondo in singolo, è di origini brasiliane, peso leggero, arrivato in Italia ha iniziato a remare a tredici anni nella società di Bellagio, e forte dei risultati è passato nella Marina Militare con l’allenatore Franco Sancassani. Prima della regata aveva nel mirino i Sinkovic: «Ma per superare i Sinkovic dovevo fare il record del percorso» dichiara l’atleta italiano.

L’oro quindi a Gabriel Soares 40’16’’748, secondo l’atleta olandese Koen Metsemakers 40’23'183 e infine Martin con il tempo di 40’31’’187. Primo tra gli italiani l’atleta Cus Torino Lorenzo Gaione che si riconferma tra i campioni top con il tempo di 40’44’’222. Il quinto posto è di nuovo olandese con Melvin Twellar, seguito dall’olimpionico croato Valent Sinkovic (che ha proposto non troppo scherzosamente un gemellaggio con l’Italia per fare un quattro alle prossime olimpiadi).

Nella gara dei presidenti dei circoli torinesi vince Enrico Marucco, presidente della società ospite della Silver la Canottieri Cerea. Ricordando inoltre i vincitori della seconda edizione della SilverVintage con barche e abbigliamento storico: l’atleta Cus Torino Matteo Tonelli, la campionessa olimpica Valentina Rodini e Pietro Milos.

I vincitori della Kinderskiff 2022, per i quattro chilometri: Kovacs Barnabas dell’Idroscalo e Arianna Truzzi dell’Eridanea. Dei mille metri Pietro Bertolino dell’Esperia e Carlotta Livorti Cus Bari. Si chiude, con temperature davvero particolari di un novembre quasi estivo, la trentunesima edizione della Silverskiff: appuntamento con la “The Italian Regatta” 2023.