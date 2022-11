Il Derthona Basket cade in volata a Brindisi

Prima sconfitta in campionato per la Bertram Derthona , che – priva di Cain e costretta a rinunciare a Macura per larga parte del secondo tempo a causa di un malessere che verrà rivalutato nei prossimi giorni - a Brindisi rincorre gli avversari nel punteggio per larghi tratti della partita, reagisce e rimonta più volte operando il sorpasso in diverse occasioni. Nel finale, i padroni di casa trovano i canestri che valgono la vittoria. Il prossimo impegno dei Leoni sarà domenica 20 novembre alle 17.30 al PalaLeonessa A2A di Brescia contro la Germani Brescia .

Primo periodo ad alto punteggio al PalaPentassuglia: le alte percentuali al tiro – soprattutto da due punti – di entrambe le squadre conducono al 27-23, in favore dei padroni di casa, al 10’. Nella seconda frazione, Brindisi piazza una folata offensiva spinta dai tiri da tre punti di Reed (16 p nel primo tempo) che vale l’allungo oltre la doppia cifra. Nelle battute conclusive del quarto, la Bertram trova più fluidità in attacco e accorcia fino al 49-42 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, il Derthona produce uno sforzo importante su entrambe le metà campo: la rimonta si completa con la tripla di Filloy, che vale il sorpasso (63-64) a 2 minuti dal termine del terzo quarto. Negli ultimi possessi, Brindisi – con un 6-0 arrivato grazie ai rimbalzi offensivi – torna a condurre: al 30’ il parziale è 69-64. Partenza brillante della formazione allenata da Ramondino nell’ultimo periodo: Severini, Christon e Daum firmano il nuovo vantaggio (73-77 al 36’), prima della reazione dei padroni di casa. Si arriva così a un finale in volata, in cui i canestri di Bowman ridanno due possessi di margine alla Happy Casa (85-80). Nel finale, concitato, la Bertram torna a un solo punto di distanza senza però riuscire a completare la rimonta: Brindisi vince 86-84.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Complimenti a Brindisi che ha vinto la partita con merito, giocando meglio di noi. Andando ad analizzare il nostro lato della contesa, non abbiamo fatto una gara della fisicità e della durezza necessarie per potere vincere in trasferta su un campo come questo. Abbiamo avuto tanti alti e bassi e fatto tante sbavature contro una squadra di questo potenziale che ha disputato un incontro molto più concreto e duro di noi. Dobbiamo avere la lucidità di analizzare la prestazione senza fermarci al risultato: credo che Brindisi sia stata in vantaggio per trentacinque minuti e quando siamo tornati avanti ha concretizzato alcune giocate di fila che le hanno dato la vittoria».

Happy Casa Brindisi - Bertram Derthona 86-84

Parziali (27-23, 49-42, 69-64)

Brindisi: Etou 12, Burnell 8, Reed 19, Bowman 7, Vitucci ne, Mascolo 5, Bocevski ne, Mezzanotte 8, Riismaa 2, Bayehe 1, Perkins 24, Dixson. All. Vitucci.

Derthona: Christon 22, Mortellaro ne, Errica ne, Candi 4, Tavernelli 5, Filloy 16, Severini 10, Harper 4, Daum 12, Radoševi? 9, Macura 2, Filoni. All. Ramondino.