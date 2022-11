Cuneo Volley porta a casa un solo set da Porto Viro

Un match come da pronostici combattuto, con un primo set risolto solo ai vantaggi inoltrati, poi un black out nel secondo set dove i cuneesi possono solo inseguire. Bravi a rientrare in partita nel terzo parziale con un buon margine iniziale mantenuto fino alla fine, poi nel quarto è Porto Viro a ribaltare nuovamente a proprio favore le sorti del set e del match. Prossimo appuntamento sabato 12 novembre alle ore 20 nell’anticipo della 7^ giornata contro Vibo Valentia; i possessori del pettorale della Stracôni potranno ritirare il proprio biglietto omaggio presso la biglietteria del palazzetto a partire dalle ore 18.30 fino ad esaurimento posti.