MTS Ser Santena: netta vittoria contro El Gall Alba

Netta vittoria delle tigri santenesi dell' Mts Ser Santena , che fra le mura amiche del PalaSer, regola la pratica contro la giovane formazione de l' El Gall Alba con un deciso 3-0 . Con questi tre importanti punti la formazione di Destefanis e compagne si portano a 9 nel computo dei punti in classifica, posizionandosi al 6° posto a pari punti con San Mauro, San Giorgio Chieri e In Volley.

Dal primo set il coach Santenese schiera: Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Busso e Bertotto in banda, Ghirardello e Destefanis in centro, Ferrua libero. Fin dai primi scambi si vede in campo una squadra ben determinata a non ripetere la prestazione un po' opaca della scorsa settimana. Destefanis e compagne infatti, giocano con lucidità e determinazione portandosi, praticamente subito in vantaggio. Sul 19-13 entrano anche Zuin al posto di Nardoianni e Girardi al posto di Rolle e ci si avvicina alla fine della frazione. Con il turno a servizio di Girardi e due errori in attacco, le albesi consegnano il primo set alle padrone di casa per 25-17.

Anche nel secondo set viene schierato il sestetto iniziale e anche in questo caso le tigri partono bene spingendo sull'acceleratore fin dai primi scambi, con il turno al servizio di Ghirardello siamo già 10-2. Sull'11-5, viene effettuato ancora una volta il doppio cambio e sul 18-12 entra anche Saccinto in battuta al posto di Ghirardello. Anche in questo caso il set scorre liscio verso la fine, quando, con un attacco in posto due di Girardi sulle mani del muro e un errore in difesa albese, anche il secondo set se lo aggiudicano le tigri santenesi per 25-18.

Nel terzo e decisivo set, parte nel sestetto base, Zuin al posto di Rolle. Si ricomincia giocando in parità con un avversario, che nonostante la sua giovane età e la poca esperienza, cerca caparbiamente di restare aggrappato al set nonostante gli imprendibili attacchi di Destefanis e compagne. Sul 16-15 entrano Rolle e Girardi al posto rispettivamente di Nardoianni e Zuin e con il secondo turno al servizio di Bertotto, che con il suo servizio "spin", mette a segno anche un ace, si inizia a prendere il largo (20-16). Con i fendenti di Busso in attacco e un errore al servizio de l'El Gall, anche il terzo set e la partita sono a favore delle padrone di casa per 25-17. La prossima partita dell'Mts Ser sarò a Volpiano contro il Vol-ley Academy Volpiano.

MTS SER SANTENA - EL GALL ALBA 3-0

Parziali: (25-17, 25-18, 25-17)

Mts Ser Santena: Ghirardello, Zuin, Saccinto, Brunati, Bertotto, Rolle, Nardoianni, Scapati, Garavana, Busso, Destefanis (K) Girardi, Roccati.

Libero: Ferrua

Allenatori: Daglio, Di Martino