C Gold: BEA cade a Biella

Domenica 6 novembre la Planet Smart City BEA Chieri è scesa in campo ospite del Teens Basket Biella per la sesta giornata del Campionato di C Gold. Ancora una volta i Leopardi si presentano all’appuntamento con rotazioni corte, con Drame ancora indisponibile e Tagliano infortunato, ma riescono a gestire per buoni tratti la gara. Solo nell’ultimo quarto i padroni di casa alzano le marce e infilano un parziale da incubo per gli Arancioni, che nuovamente cadono lontano da Chieri.

LA GARA

Coach Conti si presenta alla a palla a due con Colli, Giacomelli, Tulumello, Gile e Scalzo, mentre coach Boschetti sceglie per il quintetto Brusasca, Cena, Cerri, Zimonjic e Maffeo.

Tulumello apre le danze, poi Zimonjic risponde da dietro l’arco e le squadre si rispondono colpo su colpo per tutto il primo tempo. Biella difende forte e si affida in attacco a Cena (17-11), i Leopardi rilanciano con Scalzo e Giacomelli e Stiffi dalla lunetta porta alla prima pausa sul +1 (19-20).

Tulumello subisce fallo e trova il gioco da tre punti in apertura di secondo quarto, ma Biella prova a scappare con un parziale 11-0 nei minuti centrali della frazione (29-23). BEA è fermata due volte per fallo in attacco mentre prova a ricostruire, ma ci pensa D’Arrigo a sbloccare il tabellone e rimettere la contesa in pari prima della pausa lunga.

BEA per due volte trova un break nel terzo quarto e inizia l’ultimo con il vantaggio in doppia cifra (52-62). La partita sembra aver preso la giusta piega per i chieresi, ma forse gli ospiti si rilassano troppo presto e Biella sale in cattedra nell’ultima decina e pareggia a quota 65 a 2 minuti dalla fine. Tulumello esce dopo il suo quinto fallo e gli Arancioni vanno incontro a palle perse e tiri affrettati a cui i padroni di casa si appigliano per scavare il solco decisivo. Sul finale BEA ferma il gioco il più possibile e Biella è precisa dalla lunetta per incrementare il vantaggio fino al 77-68 finale.

IL COMMENTO

«Complimenti a Biella che è stata più umile di noi nell'approccio alla partita - commenta coach Conti - Dobbiamo trovare il modo di cambiare faccia nelle partite fuori casa se vogliamo diventare una squadra di prima fascia di questo campionato».

PROSSIMO TURNO

Domenica prossima, 13 novembre, la Planet Smart City BEA torna nelle mura amiche del Pala Gialdo di Chieri e ospita i liguri del Next Step Basket Rapallo. Palla a due alle 18,30.

TEENS BASKET BIELLA – PLANET SMART CITY BEA 77-68

Parziali (19-20, 31-31, 47-56)

BIELLA: Cena 20, Caroli 16, Zimonjic 16, Cerri 13, Lavino 5, Maffeo 4, Angelino 3, Bertoglio, Coppa, Brusasca, Bona, Curvà. All. Boschetti.

BEA CHIERI: Tulumello 25, D’Arrigo 17, Scalzo 11, Giacomelli 9, Gile 4, Stiffi 2, Orsi, Borgiattino, Colli. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.