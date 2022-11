Club76: pioggia di vittorie in A1 e B2 e punti preziosi in Serie C con il Playasti

Un weekend incredibile quello appena trascorso per il Club76, a cominciare dall'emozionante vittoria in casa per le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli della Reale Mutua Fenera Chieri '76 che, in Serie A1, hanno messo al tappeto Il Bisonte Firenze per 3-0, guadagnando tre preziosissimi punti per la classifica di Campionato.

Nel Campionato B2 il Club76 Reale Mutua Fenera Chieri guidato dal duo Moretti-Ollino vince in trasferta per 2-3 contro Cuneo Granda Volley. Nonostante un inizio difficile, con i primi due set complessi dal punto di vista della ricezione, le ragazze hanno saputo recuperare il gap e mettere a segno la quarta vittoria dall'inizio del Campionato. Da segnalare la performance in campo di Buffone in attacco. Il prossimo impegno sara? in casa contro la capolista Lasalliano sabato 12 novembre. Fischio d'inizio alle 18.

Weekend assolutamente positivo anche per la Serie C. Le ragazze di coach Silvia Asola del Club76 Playasti nell'Under 16 hanno vinto sabato sera 3-0 contro Vicoforte Mondovi?. Nonostante l'assenza del libero Federica Trombin, nuovamente infortunata, le ragazze hanno portato in campo un gioco concreto e ordinato, valido per la vittoria. Nuova vittoria domenica contro L'Alba Volley, sempre per 0-3.

Fine settimana da dimenticare per quanto riguarda la Serie D: il Club76 PlayAsti alza bandiera bianca sabato sera in casa, perdendo contro Pivielle per 0-3. Le ragazze di coach Balzo si arrendono agli avversari, che hanno saputo approfittare dei black out per intascare la vittoria. Nota positiva per il Club76 l'esordio in categoria di Laura De Marchi, centrale classe 2008. Si arrende anche l'Under 18 nel match giocato domenica in casa contro L'Alba Volley, 0-3. Le ragazze pagano la pesante assenza di Cecilia Gallo per malattia e qualche acciacco fisico tra le atlete. Spiccano, pero?, Virginia De Barros e Margherita Schiavon. Anche Pino Volley perde in casa 0-3 contro Canavese Calton Volley. Troppi errori per le ragazze di coach Orlandi, costati la buona riuscita del match.

Per quanto riguarda l'Under 14, il Club76 Playasti 2009 Gold vince 3-0 contro Libellula Volley di Bra. Una partita di fatto a senso unico: l'efficace servizio delle ragazze di coach Testa ha permesso di giocare in sicurezza il match. Da segnalare l'esordio della palleggiatrice Adele Bova.

Buona la prima anche per l'Under 13 del Club76 Playasti 2010, all'esordio in Campionato a Savigliano domenica pomeriggio. Le ragazze di coach Violino hanno vinto 1-3. Dopo i primi due set giocati in piena forma, il terzo set e? stato invece ceduto agli avversari. Il quarto set ha permesso alla squadra di vincere il match e di guadagnare i primi tre punti per il Campionato.

TUTTI I RISULTATI

Venerdi? 4 novembre

– 1° Divisione F. C.T. Cun.Asti. Girone A: New Volley Asti vs Club76 Playasti 3-0

– 1° Div. F. C.T. Torino Girone B: MTV Viola Gran Case Immobiliare vs GS Pino volley 3-2

– 1° Div. F. C.T. Torino Girone E: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs ASD Kolbe

Ara 1-3

– 1° Div. F. C.T. Torino Girone E: GS Pino Volley vs Volley San Paolo Arancio 1-3

– 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 vs Virtus

Boves 0-3

Sabato 5 novembre

– Under 15 M C.T. Torino Girone A: Avigliana Volley vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri '76 2-3

– Under 14 F. C.T. Torino Girone A: Newvolley Carmagnola L&L Arredamenti vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone A: Club76 Playasti Gold vs Libellula Volley 3-0

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone B: VBC Savigliano vs Club76 Playasti Silver 3-0

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone C: Club76 Playasti 2010 vs MON.VI. Bam Blu 0-3

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone D: ASD Santa Margherita Alba vs Club76 Playasti 2011 3-

0

– Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Vicoforte Volley Ceva Bam 3-0

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone C: Club76 Playasti vs Pivielle Economy. 0-3

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone D: Pino Volley vs Basso Canavese Calton Volley 0-3

Domenica 6 novembre

– Under 18 F. C.T. Cun.Ast.: Club76 Playasti vs L'Alba Volley Mercato? 0-3

– Under 16 F. C.R. Piemonte Girone B: L'Alba V. Egea vs Club76 Playasti 0-3

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone A: Club76 Playasti 2009 vs New Volley Asti 2-3

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone B: ASD Centallo Volley vs Club76 Playasti Silver 3-1

– Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino Volley vs Club76 Reale Mutua Fenera

Chieri Silver 3-2

– Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Newvolley Carmagnola L&L Arredamenti vs Club76

Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

– Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Girone A: VBC Savigliano vs Club76 Playasti 2010 1-3

– Under 13 F. C.T. Cun. Asti Girone C: Club76 Playasti 2011 Blu vs Volley Marene 0-3

– Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Girone D: Club76 Playasti 2011 Bianca vs Volley Roero 3-0