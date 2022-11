Serie B – La Cipir fa due in fila fermando Oleggio al Pala Don Bosco

Avvio favorevole ai ragazzi di coach Di Cerbo, che pescano Longo negli spazi di una difesa molto chiusa. Oleggio cerca di tenere i ritmi bassi, College prova ad accendersi, ma i biancorossi di Nava restano a contatto, rispondendo alla tripla di Francesco Ferrari con Maruca. È lo stesso Ferrari, però, a chiudere con un jolly la prima frazione: un passo e preghiera da una ventina di metri dal canestro accolta dagli dei del basket. Si va al primo mini intervallo sul 22 a 17 per la Cipir. Fragonara apre il secondo periodo con un canestro, ma Oleggio trova energia da Giacomelli costringendo al timeout coach Stefano Di Cerbo. Buona uscita dal minuto con la tripla di Loro e il canestro di Cecchi, questa volta a fermare la gara è coach Nava. Il ritmo si alza leggermente, ma la Cipir non riesce a mettere la freccia, 41 a 40 alla pausa lunga.

Nel secondo tempo Seck e Buono firmano il vantaggio oleggese, College affretta qualche tiro, ma attacca con energia il ferro. Benzoni è una certezza, Loro vola sopra il ferro in contropiede e Fragonara lascia sempre sul posto il proprio marcatore: i biancoblu toccano il +7 a 10’ dalla fine. In apertura di quarto periodo è ancora Fragonara a colpire, segnando da oltre l’arco il canestro del +10. Seck risponde, ma Benzoni è caldissimo e College sembra poter controllare il vantaggio. I padroni di casa sono bravi a conquistarsi tanti giri in lunetta, ma peccano un po’ in lucidità, sbagliandone parecchi e consentendo ad Oleggio di rosicchiare punti nel finale. Ottima la gestione degli ultimi possessi, respinta la rimonta e meritata la vittoria sull’85 a 79 finale.

«Era importante riconfermare la buona prova fatta a Casale – commenta coach Di Cerbo a fine partita. All’inizio abbiamo fatto fatica a trovare ritmo, nella ripresa invece abbiamo giocato con pazienza, attaccato bene il ferro. Abbiamo tirato con cattive percentuali ai liberi, ma non era una partita facile. Siamo stati capaci di rallentare quando era necessario, abbiamo difeso forte quando era importante farlo, quindi bravi a tutti i miei ragazzi. Adesso ci prepariamo alla trasferta di Pavia, non ci accontentiamo, la strada è quella giusta e andremo a giocare consapevoli che possiamo farcela».