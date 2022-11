Agil Igor Volley, il recap della settimana

Serie C e U16 Regionale: una sconfitta e una lunga battaglia Week end intenso per le Igorine di Barbara Medici. In serie C la squadra ha perso contro Valenza 0-3 (16-25; 17-25; 23-25), in Under 16 Regionale invece ha ottenuto un punto contro Pinerolo: le Igorine sotto di due set, sono state brave a riaprire i conti e giocarsi tutto nella quinta frazione. Finale 2-3 (13-25; 2325; 25-19; 25-19; 12-15).

«In C è stata una brutta partita, - dice l’allenatrice - ma le nostre avversarie hanno giocato bene e non ci siamo inserite al meglio in situazioni che creano squadre più esperte. In U16 decisamente bene, brave a riaprire, peccato per qualche sbavatura nel tie break con qualche errore di paura, ma loro sono una buona squadra e abbiamo fatto vedere un bel livello». Prossimi appuntamenti in C trasferta a Lilliput sabato 12, in U16 domenica 13 trasferta ad Almese.

U18, due vittorie!

Tre punti nella sfida di recupero e tre nella terza giornata. Prosegue al meglio il cammino delle Igorine di Matteo Ingratta nel campionato giovanile U18. Questa settimana sono arrivati uno 0-3 (10-25; 14-25; 22-25) a casa di Verbania e uno 0-3 (9-25; 10-25; 14-25) a casa di Sammaborgo. Si gioca già domani, martedì 8 alle 20 in casa contro Omegna.

U16 Ecc. Territoriale, sconfitta a Romagnano

Un po’ acciaccate le Igorine di Simone Mazza hanno perso a casa di Romagnano 3-0 (25-20; 25-17; 25-16). «Abbiamo giocato comunque una buona gara, - dice l’allenatore - contro un avversario di livello, pian piano si vedono i frutti del lavoro». Prossimo appuntamento domenica 13 in casa con Omegna.

Prima divisione, punto a punto con Scurato

Fatica nel primo set e poi altri due lottati punto a punto. Esce sconfitta la Prima divisione guidata da Simone Mazza, a casa della Scurato 3-0 (25-11; 25-21; 25-21). «Questa settimana si sono aggiunte altre ragazze a darci una mano e abbiamo lavorato bene, - dice Simone - peccato per i due set, ci è mancato un pizzico di esperienza». Prossima sfida domenica 13 in casa con Castelletto Ticino.

U14, sfida da tie break

Sconfitta dopo cinque set per le Igorine di Mattia Rossi a casa di Alessandria, 3-2 (18-25; 23-25; 25-17; 25-17; 25-10). «Buoni i primi due set dove si sono visti tanti sprazzi di buon gioco e di crescita tecnica personale, poi abbiamo commesso qualche errore ingenuo e di troppo. Nel complesso sono però soddisfatto, - dice l’allenatore - ho visto le ragazze al palazzetto a tifare la serie A e ho visto già nei loro occhi voglia di tornare in palestra domani a lavorare per crescere».

U13 Ecc. Territoriale, vittoria con Romagnano

Vittoria da tre punti per le Igorine di Gianni Zanelli! Contro Pavic finisce 3-0 (25-13; 25-23; 25-20). «Tolto il primo set è stata una partita molto tirata dove più volte siamo stati in svantaggio nel secondo e nel terzo set, dove abbiamo recuperato sul finale con bravura e anche un pizzico di fortuna» dice l’allenatore. Prossimo appuntamento sabato 12 a Varallo Sesia.