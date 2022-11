Basket College Novara cade in trasferta contro Reba Basket

Atteggiamento non senza critiche per i ragazzi del College Novara che pagano un approccio molto superficiale a Torino contro una squadra esperta come Reba Basket. Reba che manda subito in svantaggio i novaresi, costretti ad inseguire. Difensivamente troppo poco intensi e con un attacco che fatica ad ingranare il primo intervallo chiude a sfavore degli ospiti 23-14.