BEA Chieri - Il Palasport San Silvestro diventa Pala Gialdo!

Il Palasport del centro sportivo San Silvestro cambia denominazione e diventa Pala Gialdo ! Grazie all’ accordo siglato con BEA Chieri , società capogruppo della nuova gestione della struttura, l’impianto in strada San Silvestro 35 porterà il nome del principale centro commerciale della città di Chieri (via Polesine 2) per i prossimi tre anni.

«Per la città di Chieri, Il Gialdo è un punto di riferimento aggregativo oltre che commerciale – commenta il GM BEA Chieri Salvatore Morena – Coltiviamo con Il Gialdo un rapporto storico che oggi prende concretezza con la formalizzazione di questa importante partnership. Condividiamo con il centro commerciale la comunione di intenti nella volontà di offrire alle famiglie e a tutto il territorio servizi di massima qualità».

Il Pala Gialdo continuerà a essere casa delle attività sportive, formative ed educative dei Leopardi di BEA Chieri e di San Giorgio Volley e Assam, anche loro impegnate nella gestione dell’impianto.

«I tanti punti di contato che ci accomunano a Il Gialdo si intrecceranno nelle progettualità delle prossime tre stagioni sportive. Per BEA Chieri questo sarà un ulteriore passo vero una territorialità sempre più marcata con chi vive il territorio e opera in maniera sempre proattiva».

«Per il centro commerciale Il Gialdo è un vero piacere collaborare con le società sportive della città di Chieri e dare il nome al Palasport del centro sportivo San Silvestro – commenta Patrick Picco, direttore del centro commerciale Il Gialdo – Consideriamo importantissimo il legame tra la nostra struttura commerciale e la cittadinanza e ci fa piacere credere in questo progetto in cui lo sport è vera risorsa per la salute pubblica e per la socializzazione».

Principale impianto indoor della città di Chieri e superficie di 3000 metri quadrati, il Pala Gialdo conta 700 posti a sedere e due campi da gioco.

Il Gialdo, punto di riferimento per lo shopping all’insegna della modernità, si sviluppa su due livelli, con tanti negozi di qualità e servizi, un ipermercato e un’ampia zona dedicata alla ristorazione. Il suo nome riprende quello del gualdo, antica pianta tintoria usata per tessuti tipo jeans, in passato molto coltivata a Chieri.