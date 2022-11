Overall Tre Colli: un primo incontro per definire le basi della stagione 2023

Una location iconica come il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure ha fatto da cornice al primo incontro ristretto tra dirigenza, staff tecnico e corridori che vestiranno la maglia di Overall Tre Colli nel 2023. Un raduno tecnico per mettere le basi sulla prossima stagione agonistica provando l'abbigliamento “Airone Sportwear" e verificando le caratteristiche delle biciclette Wilier.

Ed ecco i nuovi volti che approdano a casa Overall: gli under Ponti' Nicolo', Gianello Daniel, Trucco Matteo (provenienti dal team svizzero Speeder), Daniel Tommaso (dalla Ian Service) e quattro primi anni in categoria: Tibald Andrea (ex Rostese), Di Paolo Matteo, Grimaldi Riccardo (ambedue ex Vigor), Brusin Rosa Samuele (ex Brunero).

Mentre hanno ottenuto la fiducia del Team e quindi la conferma; Antonetti Aronne, Davarias Joannis, Belloni Luca, Belloni Massimiliano (tutti under) e Sasso Matteo, Giani Leonardo e Cavallo Luca per la quota elite.

Un giusto mix tra esperienza, giovani di belle speranze e nuove leve.

15 elementi che avranno l'onere di riconfermare la bella stagione che Overall Tre Colli ha messo in mostra nella stagione 2022 ormai alle spalle.

Confermata la presidenza del sig. Salvatore Scafuri e la guida tecnica dei ds. Linda Subbrero, Gori Luciano, Francesco Baldi Coadiuvati da Francesco Massocchi e Gian Luca Minguzzi con le indicazioni del prof. Gianandrea Oliveri per la preparazione fisica e l'indispensabile e prezioso supporto dei meccanici Antonio Capuzzo e Lorenzo Piolatto a cui si aggiunge l'ex corridore Alessandro Minguzzi.

Subbrero Massimo resta a coordinare tutta la compagine. Importante anche la conferma di collaborazione con il Team Ligure Velo Val Fontanabuona del manager Roberto Portunato per la stagione 2023, la 36^ per Overall, attuabile grazie al supporto di fedeli sponsor con a capo l'azienda Tre colli della famiglia Persegona.